Europa – das war zuletzt fast ein Schimpfwort: Quelle allen Übels, eine Krisengemeinschaft, die in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit und vieler Bürger nur noch aus einer endlosen Reihe von Notgipfeln, Brüsseler Richtlinien und Dauerstreit bestand. Alles drehte sich nur noch um den Euro, Schuldenkatastrophen, gigantische Rettungsfonds für notleidende Mitgliedsstaaten – und eine drohende Spaltung, wenn nicht gar Auflösung dieses vermeintlich wenig geliebten Staatenbündnisses.

Doch nun mit einem Mal, mitten in der weiter schwärenden Euro- und Verschuldungskrise, entdecken die Institutionen der EU und die wachsende europäische Öffentlichkeit, dass es in dieser 27er Gemeinschaft noch ganz andere, nicht weniger gefährliche Krisenherde gibt: In Ungarn , erst seit 2004 gemeinsam mit neun anderen früheren Ostblockstaaten Mitglied des europäischen Verbundes, stehen Freiheitsrechte auf der Kippe : Ministerpräsident Viktor Orbán und seine Fidesz-Partei, im Parlament mit einer Zweidrittelmehrheit ausgestattet, sägen an den Wurzeln der noch jungen Demokratie.

Lange hat die EU-Führung zugeschaut und Orbáns autokratisches Gebaren lediglich mit Stirnrunzeln verfolgt. Als er und seine Regierung im vergangenen Jahr Hand an die Presse- und damit Meinungsfreiheit legten, verlangte die Brüsseler Kommission spät, aber immerhin, Änderungen an dem Gesetz. An dessen undemokratischem Kern änderten die allerdings wenig.

Schon damals gab es in den Medien und der Öffentlichkeit anderer EU-Länder, auch in Deutschland, einen Aufschrei. Nun, ein gutes Jahr später, nachdem sich viele Bürger auch hierzulande notgedrungen immer stärker mit den politischen, wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnissen anderer EU-Ländern wie Griechenland , Italien oder Spanien befassen, steht die Demokratiekrise in Ungarn plötzlich ganz oben auf der europäischen Tagesordnung: Brüssel strengt Vertragsverletzungsverfahren gegen das Land an; Medien in Deutschland und anderen EU-Staaten berichten breit über die innenpolitischen Auseinandersetzungen in der einst liberalen Donau-Republik; Europa erschaudert vor der Vorstellung, mitten in Europa, nicht irgendwo am fernen Rand, könnte eine Art neue postsowjetische Diktatur wie in manchen asiatischen Ex-Republiken der UdSSR entstehen.

Ein neues Gemeinschaftsbewusstsein

So erwächst, mitten in einer existenziellen Krise der EU, ganz unverhofft von unten her ein völlig neues europäisches Gemeinschaftsbewusstsein: Europa als Demokratie-, Freiheits- und Schicksalsgemeinschaft. Bürger und Politiker begreifen: Was in Ungarn passiert, geht auch uns an. Es ist europäische Innenpolitik – nicht länger allein etwas für Brüsseler Krisenrunden von Bürokraten, Diplomaten, Ministern und Staatschefs. Europa – das sind wir, ob Deutscher, Franzose, Grieche, Pole oder Ungar.

Bis vor kurzem sah die EU solche Vorgänge noch als mehr oder weniger rein nationale Probleme. Als in Österreich einst der Rechtspopulist Jörg Haider in die Regierung kam, da reagierte die Rest-EU noch ziemlich hilflos mit einem halbherzigen politischen Boykott. Viele regten sich zwar darüber auf, dass der konservative Regierungschef Wolfgang Schüssel diesen Ausländer- und Europafeind hoffähig machte. Doch eine wirkliche Handhabe dagegen sah die Gemeinschaft nicht und wartete, bis der Spuk vorüber war.