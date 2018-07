Die US-Armee will einem Medienbericht zufolge im Nahen Osten eine schwimmende Operationsplattform errichten. Von dieser Basis aus sollen Spezialkräfte zu Einsätzen starten, berichtet die Zeitung Washington Post . Die US-Armee reagiere damit auf die wachsenden Spannungen mit dem Iran und auf anhaltende Kämpfe im Jemen , hieß es.

Derzeit werde ein altes Kriegsschiff umgebaut, um als Plattform zu dienen, berichtete die Zeitung unter Berufung auf nicht näher genannte Dokumente. Die als "Mutterschiff" bezeichnete Basis solle einen Stützpunkt für Hochgeschwindigkeitsboote und Helikopter bieten, wie sie in der Regel von der US-Eliteeinheit Navy Seals verwendet würden.

Vertreter der Marine sagten der Zeitung, die Arbeiten würden mit großer Eile vorangetrieben. Die Plattform solle noch zu Beginn des Sommers in den Nahen Osten gebracht werden. Den Dokumenten zufolge könnte der schwimmende Stützpunkt im Persischen Golf eingesetzt werden. Im Dezember hatte der Iran gedroht, den Zugang zum Persischen Golf, die Straße von Hormus, zu blockieren. Durch diese Meerenge werden etwa 20 Prozent des weltweit vermarkteten Öls transportiert.

USA wollen Waffen für möglichen Iran-Krieg weiterentwickeln

Der Einsatz von Spezialkräften, die unter anderem auch Al-Kaida-Chef Osama bin Laden im pakistanischen Abbottabad töteten, ist ein zentraler Baustein der Militärstrategie von US-Präsident Barack Obama . Auf diese Weise soll die US-Armee schlanker und schneller werden. Die US-Regierung plant, beim Militäretat in den kommenden zehn Jahren mindestens 487 Milliarden Dollar einzusparen.

Einem weiteren Medienbericht zufolge plant Obama auch eine Weiterentwicklung der US-Waffen. Die Schlagkraft der konventionellen verfügbaren Bomben sei zu gering, um das unterirdische Atomprogramm im Iran zu zerstören, berichtete das Wall Street Journal unter Berufung auf US-Beamte. Das US-Verteidigungsministerium habe in diesem Monat insgeheim beim Kongress die Finanzierung beantragt. Der Vorstoß sei Teil der Planung eines möglichen Angriffs auf das iranische Atomprogramm , hieß es weiter.

Der Massive Ordnance Penetrator genannte Bunkerbrecher sei speziell entwickelt worden, um die massiv befestigten Anlagen der iranischen und nordkoreanischen Atomprogramme zu zerstören, berichtete das Blatt. Versuche hätten nun aber gezeigt, dass die Bombe einige iranische Anlagen nicht zerstören könne – weil diese sich entweder zu tief in der Erde befänden oder weil Teheran ihre Befestigungen verstärkt habe. Die Bombe müsse vor ihrer Explosion tiefer in Stein, Beton oder Stahl eindringen.



Auch US-Verteidigungsminister Leon Panetta hatte am Donnerstag Mängel eingeräumt und die Weiterentwicklung der Bombe angekündigt.