Barack Obama wollte so vieles anders machen als sein Vorgänger. Der Umgang seiner Regierung mit Terrorverdächtigen jedoch zeigt: Vieles ist beim Alten geblieben, allen Ankündigungen zum Trotz. Damals im Wahlkampf hatte Obama das Bild eines neuen Amerika gezeichnet, das nach den Jahren unter George W. Bush wieder zu seinen ursprünglichen Werten und Prinzipien zurückkehren würde – und Menschen- und Bürgerrechte nicht weiter hinter den Anforderungen der nationalen Sicherheit an zweite Stelle schöbe, im Innern wie nach außen.

Zum Jahreswechsel 2011/2012 aber wurde vollends klar, wie groß die Kontinuität und wie klein die Veränderungen in diesem Bereich sind. Der US-Präsident unterzeichnete das Gesetz über den nationalen Verteidigungshaushalt für 2012 , den National Defense Authorization Act (NDAA). Damit schuf er einen neuen Rahmen für den Kampf gegen den Terror, dessen Praktiken im Grunde nahtlos an die Ära Bush anschließen.

Als Bushs Nachfolger sein Amt antrat, hatte er es eilig, Zeichen zu setzen: Bereits am zweiten Arbeitstag ordnete er an, Guantánamo werde innerhalb eines Jahres geschlossen. Die geheimen CIA-Gefängnisse, in denen zwischen 2001 und 2008 Verdächtige gefoltert wurden oder einfach verschwanden, sollten ebenso der Vergangenheit angehören. Obama bestand darauf, dass bei Verhören aller Organe strikte Standards eingehalten würden, mit Folter sollte Schluss sein.

Obama hielt an Militärtribunalen fest

Doch Guantánamo wurde nicht geschlossen, und die umstrittenen Militärkommissionen blieben bestehen, vor denen beispielsweise die Fälle der Guantánamo-Insassen verhandelt werden. Durch Folter oder Drohungen erworbene Informationen sind zwar nicht mehr zugelassen. Fragwürdig bleibt aber die Unabhängigkeit der Militärrichter, die sich gegenüber ihren Vorgesetzten in der Befehlskette verantworten müssen. Auch sind die Regeln der Tribunale kaum mit den erprobten und anerkannten Verfahrensordnungen von Zivilprozessen oder selbst mit Militärgerichten zu vergleichen. Obama hielt dennoch daran fest. Und er ließ sich die Option offen, Terrorverdächtige unbegrenzt und ohne Anklage festzuhalten.

Dies verfestigt nun das neue Gesetz. Es ermöglicht dem Militär – und nicht etwa den Strafverfolgungsbehörden – selbst US-Bürger unter einem schwammig formulierten Terrorverdacht und ohne zivilrechtliches Verfahren oder Anklage auf unbestimmte Zeit einzusperren. Die Welt wird zum Schlachtfeld erklärt und der Kampf gegen den Terror zum Kriegszustand, dessen Ende nicht abzusehen ist.