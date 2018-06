Der Stabschef von US-Präsident Barack Obama , William Daley , ist nach nur einem Jahr im Amt zurückgetreten. Der 63-Jährige wolle in seiner Heimatstadt Chicago mehr Zeit mit seiner Familie verbringen, sagte Obama. Nachfolger wird der derzeitige Chef des Etatbüros der Regierung, Jacob Lew.

Lew habe sein "absolutes Vertrauen", sagte der US-Präsident. Obama hob vor allem den ökonomischen Sachverstand des 56-Jährigen hervor: "Sein wirtschaftlicher Rat ist unschätzbar." Lew arbeitete zuvor im Außenministerium in Washington und war bereits Budgetdirektor unter Präsident Bill Clinton .

Der scheidende Stabschef Daley hatte erst im Januar 2011 Rahm Emanuel ersetzt , der Bürgermeister von Chicago wurde. Zuerst habe er Daleys Rücktrittsgesuch nicht zustimmen wollen, sagte Obama. "Aber die Verlockung unserer gemeinsamen Heimatstadt war zu stark." Als Stabschef sei er in die wichtigsten Entscheidungen des vergangenen Jahres eng eingebunden gewesen, wie etwa die Kommandoaktion gegen Al-Kaida-Chef Osama bin Laden in Pakistan .

Frustriert im Weißen Haus

Die New York Times berichtete , dass Daley den Präsidenten bereits in der vergangenen Woche über seinen Amtsverzicht in Kenntnis gesetzt habe. Nach Gesprächen mit seiner Frau während der Weihnachtsfeiertage habe Daley den Entschluss gefasst, das Weiße Haus zu verlassen. Obama soll noch versucht haben, den Stabschef zum Bleiben zu überreden. Ein Grund für den Rücktritt könnte laut Chicago Tribune der Umstand sein, dass der Präsident im November einige Kompetenzen Daleys an seinen Vertrauten Pete Rouse übertragen hatte, der bereits nach dem Abschied Emanuels übergangsweise die Aufgaben des Stabschefs wahrgenommen hatte.

Nach Angaben der New York Times war es allgemein bekannt, dass Daley von seinem Job in Washington frustriert war. Im Oktober hatte er einem Fernsehsender aus Chicago bereits mitgeteilt, dass er nach dem Ende der Wahlperiode das Weiße Haus verlassen wolle. Der linke Flügel der Demokraten begegnete Daley wegen seiner Kontakte in die Wirtschafts- und Finanzwelt mit Misstrauen. Der Stabschef wurde zudem dafür verantwortlich gemacht, dass das Weiße Haus im Streit um die Haushaltssanierung keine Einigung mit den Republikanern im Kongress erreichen konnte.

Der Jurist Daley entstammt einer Politikerfamilie aus Chicago, wo Obama lange gelebt und seine Politikerkarriere begonnen hatte. Von 1997 bis 2000 war Daley Handelsminister unter Präsident Bill Clinton. Vor seiner Berufung ins Weiße Haus gehörte er der Leitungsebene der US-Großbank JP Morgan Chase an. Seine Ernennung galt nach der Niederlage von Obamas Demokraten bei den Kongresswahlen im November 2010 als Signal, dass die Regierung eine wirtschaftsfreundlichere Politik anstrebe.