Wenige Tage vor den Vorwahlen der US-Republikaner in Florida haben sich die beiden aussichtsreichsten Bewerber auf die Präsidentschaftskandidatur, Mitt Romney und Newt Gingrich , in einer TV-Debatte mit persönlichen Angriffen eine harte Auseinandersetzung geliefert. Dabei ging es vor allem um gegenseitige Vorwürfe, die lateinamerikanischen Einwanderer in den USA zu diskriminieren.

Ex-Parlamentspräsident Gingrich bekräftigte seine Äußerungen, Romney sei der "größte Einwanderungsgegner" unter den Kandidaten der Republikaner. Der Angegriffene wies den Vorwurf zurück: "Ich bin nicht gegen Einwanderer", sagte Romney. "Mein Großvater kam in Mexiko zur Welt, der Vater meiner Frau in Wales . Sie kamen in dieses Land. Zu sagen, ich sei gegen Einwanderer, ist abscheulich." Gingrich solle sich für seinen Vorwurf entschuldigen.

Umgekehrt musste sich Gingrich dafür rechtfertigen, Spanisch als "die Sprache des Ghettos" bezeichnet zu haben. Das habe er nicht gesagt. Er halte es nur allgemein für besser, wenn Kinder Englisch lernten.

Dass Einwanderungsthemen eine so große Rolle in der Debatte spielten, liegt an Florida: In dem Bundesstaat leben viele sogenannter Hispanics, also Menschen lateinamerikanischer oder spanischer Herkunft. Ihre Stimmen werden bei der Vorwahl am Dienstag ein entscheidendes Gewicht haben.

Gingrich will auf den Mond

Weitere Themen der Begegnung waren Steuern, Gesundheit, Lobbyismus und der Vorschlag von Gingrich, eine Kolonie auf dem Mond aufzubauen. Romney sagte, wenn ein Mitarbeiter mit so einer Idee zu ihm gekommen wäre, würde er sagen: "Du bist gefeuert." Gingrich hatte für den Fall seiner Wahl zum Präsidenten angekündigt, bis 2020 auf dem Mond einer dauerhafte Mondstation einzurichten.

Ex-Gouverneur und Multimillionär Romney, der nach landesweiten Umfragen noch in Führung liegt, musste sich dafür erneut gegen Vorwürfe wegen seiner finanziellen Situation zur Wehr setzen. Man solle "keine Leute bestrafen, weil sie wohlhabend sind. Ich bin stolz darauf, erfolgreich zu sein", antwortete Romney auf entsprechende Angriffe. Der Millionär wird kritisiert, weil er im Gegensatz zu den meisten abhängig Beschäftigten in den USA nur einen sehr niedrigen Steuersatz für seine Kapitaleinkünfte zahlen muss.

Umgekehrt warf Romney seinem Rivalen Gingrich erneut vor, er habe für einen der größten Hypothekenfinanzierer, der mitverantwortlich für die schwere Finanzkrise 2008 gewesen ist, Lobbyarbeit betrieben.

Entscheidung am Dienstag

Durch die Zuspitzung des Duells Romney-Gingrich gingen nach Angaben der Washington Post die beiden anderen Kandidaten der Republikaner, Rick Santorum und Ron Paul, in der Debatte etwas unter. Dabei habe etwa Santorum einen starken Auftritt hingelegt.

Umfragen für die Vorwahl in Florida deuten auf ein knappes Rennen zwischen Romney und Gingrich hin. Bei den bisherigen Vorwahlen in drei Bundesstaaten konnten sie je einen Sieg einfahren.

Beobachter gehen davon aus, dass es noch Wochen dauern wird, den Herausforderer von Präsident Barack Obama zu bestimmen. Endgültig entscheidet erst ein Parteitag der Republikaner im Sommer über die Präsidentschaftskandidatur. Die Präsidentenwahl findet Anfang November statt.