Herausforderer Kevin Rudd gab sich nach der Niederlage loyal. Der früherer Premier hatte den parteiinternen Machtkampf mit der australischen Regierungschefin Julia Gillard mit 71 zu 31 Stimmen klar verloren. Doch er gratulierte seiner Konkurrentin und kündigte an, sich nun "voll für ihre Wiederwahl als Premierministerin" einzusetzen.



Gillard zeigte sich erleichtert: "Die Führungsfrage ist gelöst." Ein "politisches Drama" sei nun zu Ende, nach diesem Sieg gelte es, sich jetzt auf die nächsten Wahlen 2013 zu konzentrieren.



Diese könnte der Premierministerin allerdings das nächste politische Drama bescheren, denn in Umfragen ist ihre Partei auf einem Rekordtief angelangt. Wenn jetzt Wahl wäre, würde die konservative Opposition unter Tony Abbott klar gewinnen.



Die miserablen Umfragewerte hatte Rudd zum Anlass genommen, Gillards Führung in Frage zu stellen. Er hatte ihr die Fähigkeit abgesprochen, die nächsten Wahlen gewinnen zu können.



Der 54-jährige Rudd und die 50-jährige Gillard sind spätestens seit 2010 scharfe Rivalen. Gillard hatte damals den Sturz Rudds vom Amt des Premierministers betrieben. Sie ernannte den Rivalen dann zum Außenminister. Von dem Posten trat Rudd vergangene Woche zurück, weshalb Gillard eine Abstimmung über die Parteispitze ansetzte – was sie jetzt mit dem besten Ergebnis für eine Labour-Parteivorsitzende in 30 Jahren für sich entschied.



Ob sich Rudd nach seiner Niederlage gegen Gillard endgültig geschlagen gibt, ob er wie angekündigt ein Leben als einfacher Abgeordneter im Parlament fristen wird, darf bezweifelt werden. "Viele glauben, er wird abwarten und erneut antreten, wenn Labor in den Umfragen nicht besser abschneidet", mutmaßte der Labor-Politiker Peter Beattie.