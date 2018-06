Ägypten kommt nicht zur Ruhe: Auch am zweiten Tag nach den Krawallen im Fußballstadion von Port Said treibt der Zorn auf den Militärrat Tausende Menschen auf die Straßen. Die Gewalt wächst. In der Hauptstadt Kairo , wo durch Zusammenstöße zwischen Demonstranten und der Polizei am Donnerstag bereits 60 Polizisten und 900 Zivilisten verletzten worden waren, bleibt die Lage angespannt.

In der Nähe des Innenministeriums starb am Morgen ein Demonstrant, als ihn ein Gummigeschoss traf, Hunderte seien verletzt worden, berichtete der Nachrichtensender Al-Arabija . Nach dem Freitagsgebet kam es wieder zu Auseinandersetzungen mit den Einsatzkräften. Demonstranten warfen Steine, die Polizei setzte Tränengas ein. Für das Wochenende haben revolutionäre Jugendgruppen unter dem Motto "Freitag des Zorns" zu weiteren Massenprotesten aufgerufen. Die staatliche Seite Ahram Online berichtete , auch ein Armeeangehöriger sei bei den Zusammenstößen getötet worden. Zwei Demonstranten erstickten nach Angaben von Ärzten an Tränengas.

Derweil stürmten Menschen ein Gebäude der Steuerbehörde in Kairo. Nach Angaben aus Sicherheitskreisen flogen Brandbomben. Die Eindringlinge hätten Möbel und Akten zerstört, hieß es. Die Polizei habe Instruktionen erhalten, im Umgang mit den Randalierern zurückhaltend zu sein. Daran hätten sich die Beamten auch gehalten, obwohl bei den jüngsten Unruhen 138 Polizisten verletzt worden seien.

Ausschreitungen in der Nacht

Durch Ausschreitungen in Suez waren bereits in der Nacht zwei Menschen gestorben und viele verletzt worden. Aktivisten sagten, die Polizei habe dort willkürlich in die Menge geschossen, als Demonstranten versuchten, die örtliche Polizeistation zu stürmen. Die staatliche Nachrichtenagentur Mena berichtete, Zivilisten hätten verhindert, dass Plünderer in die Filiale einer ausländischen Bank in der Stadt eindringen.

Viele Ägypter glauben, die Übergriffe im Stadion der Mittelmeerstadt seien von bezahlten Schlägertrupps provoziert worden. Dahinter vermuten sie die noch immer herrschende Militärregierung: Sie wolle die Revolution in Verruf bringen, Chaos im Land säen und sich so trotz des eingeleiteten demokratischen Wandels weiter an der Macht halten. Auch gegen die Polizei richtet sich die Wut der Massen; sie sei bei den Krawallen nach dem Fußballspiel untätig geblieben, statt die Gewalt zu verhindern.

Nach Angaben aus Sicherheitskreisen griffen Unbekannte in der Nacht auf der Sinai-Halbinsel eine Polizeiwache mit Panzerfäusten, automatischen Waffen und schultergestützten Flugabwehrraketen an. Bewohner der Region vermuteten, dass es sich um einen Racheakt handelte. Am Mittwoch waren an einer Straßensperre in dem Bezirk Nachel, in dem die Polizeistation liegt, zwei junge Männer erschossen worden.