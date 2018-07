Afghanistan steht nach den Worten von Präsident Hamid Karsai am Beginn von Friedensverhandlungen mit den Taliban. In einem Interview mit dem Wall Street Journal sagte Karsai: "Es hat Kontakte zwischen der US-Regierung und den Taliban gegeben, es hat Kontakte zwischen der afghanischen Regierung und den Taliban gegeben." Zudem hätten sich alle drei Seiten an einem ungenannten "dritten Ort" getroffen. Details zu den Gesprächen wollte er nicht nennen, um den Prozess nicht zu gefährden.

Karsai sagte weiter, die Kontakte seiner Regierung mit den Taliban hätten sich auch auf "die hochrangigsten von ihnen" erstreckt. Auf die Frage, ob er glaube, dass auch die Taliban-Führung Frieden wolle, sagte Karsai: "Die Menschen in Afghanistan wollen Frieden, das beinhaltet die Taliban. (...) Ich bin geneigt zu sagen, ja, sie wollen Frieden."

Die radikal-islamische Taliban hat die Regierung in Afghanistan bis heute nicht als rechtmäßig anerkannt und die Gespräche bisher verweigert. Verhandlungen gab es bislang ausschließlich mit den USA und anderen westlichen Gesprächspartnern.

Afghanistan hofft auf Unterstützung aus Pakistan

Karsai reiste am Donnerstag nach Islamabad. Dort will er am Freitag bei einem Gipfel mit seinem pakistanischen Amtskollegen Asif Ali Zardari und mit dem iranischen Präsidenten Mahmud Ahmadinedschad zusammenkommen. Eines der Themen ist ein möglicher Friedensprozess in Afghanistan.

Dem Wall Street Journal sagte Karsai vor dem Gipfel, Pakistans Kooperation würde Verhandlungen "für uns, für die Taliban und für die USA" einfacher machen. Er hoffe, dass der pakistanische Militärgeheimdienst ISI bereit dazu sei, Aufständische in Afghanistan nicht mehr zu unterstützen. Mehr als "Hoffnungen" habe er hinsichtlich der Kooperation Pakistans aber nicht. Der ISI dementiert regelmäßig, dass er afghanische Aufständische unterstützt. Aus einem jüngst bekannt gewordenen Nato-Bericht geht dies jedoch hervor.

Regierungsvertretern zufolge wollen die USA angesichts des geplanten Abzugs der internationalen Truppen die Verhandlungen mit den Taliban beschleunigen. Sie hoffen, beim Nato-Gipfel im Mai die Aufnahme ernsthafter Friedensgespräche verkünden zu können.