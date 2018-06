Die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton hat an Russland appelliert, im UN-Sicherheitsrat doch noch eine Resolution gegen Syrien zu unterstützen. Angesichts der Gewalt in Syrien sei ihre Botschaft an die russischen Kollegen, dass man die Tatsachen anerkennen müsse und diese nicht geschehen lassen dürfe.

Russland und auch China hatten vor einer Woche im Sicherheitsrat eine Resolution gegen das Regime blockiert , in dem Präsident Baschar al-Assad zum Rücktritt aufgefordert werden sollte. Außerdem verlangten die Staaten, dass die Armee aus den Oppositions-Zentren abzieht. Syrien sollte zudem den Übergang zur Demokratie vorbereiten. Alle anderen 13 Mitglieder des UN-Sicherheitsrates hatten der Resolution zugestimmt.

Die EU warb zudem für härtere Sanktionen gegen die Führung in Syrien. Ziel ist es, die Konten der syrischen Zentralbank einzufrieren und den Handel mit Diamanten, Gold und anderen Edelmetallen zu unterbinden.

Homs droht humanitäre Katastrophe

In dem syrischen Protestzentrum Homs droht nach sechstägigem Dauerbeschuss durch die Armee eine Katastrophe. Aktivisten baten um Hilfe vom Roten Kreuz und vom Roten Halbmond. Die Stadt ist umzingelt; Armeeposten kontrollieren alle Zugangsstraßen. Seit zehn Tagen konnten keine Lebensmittel mehr in die Stadt geliefert werden. Essen und Medikamente werden knapp. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt gehen auch die Heizölvorräte zur Neige. In ganz Homs gibt es nach Angaben von Aktivisten nur noch drei Ärzte, einer wurde durch Granatenbeschuss verletzt.

Laut Nachrichtenagentur AFP kamen allein am Donnerstag mindestens 80 Menschen ums Leben, davon 50 allein in Homs. Der Nachrichtensender Al-Arabija berichtete unter Berufung auf Regimegegner von noch höheren Opferzahlen: Landesweit seien mindestens 126 Menschen von den Regierungstruppen getötet worden, davon 107 in Homs. Da ausländische Journalisten nicht ins Land dürfen, gibt es keine unabhängigen Nachrichten aus Syrien.

US-Präsident Barack Obama sagte nach einem Treffen mit dem italienischen Ministerpräsidenten Mario Monti in Washington , beide Länder hätten großes Interesse daran, das "abscheuliche Blutvergießen" in Syrien zu beenden. Die USA und Italien seien sich einig, die jetzige Regierung in Damaskus, die "ihr Volk angreift", müsse ersetzt werden.

Bundeskanzlerin Angela Merkel äußerte sich angesichts der Gewalt zutiefst betroffen. "Die Bilder und Berichte aus Syrien wühlen mich genauso auf wie wahrscheinlich die meisten Bürger", sagte sie der Passauer Neuen Presse . Um die Gewalt in Syrien zu stoppen, macht sich Merkel gemeinsam mit Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy für die Gründung einer Kontaktgruppe stark.

Am Donnerstag hatte Deutschland vier Mitarbeiter der syrischen Botschaft in Berlin ausgewiesen . Zuvor waren zwei mutmaßliche syrische Spione festgenommen worden.