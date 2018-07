Großbritannien hat mit der Ankündigung, ein modernes Kriegsschiff zu den Falkland-Inseln zu schicken, die Spannungen zu Argentinien verschärft. Die Regierung in Buenos Aires kritisierte, Großbritanniens versuche, den Konflikt um die Inselgruppe "zu militarisieren". Der britische Außenminister William Hague dagegen sagte dem Fernsehsender Sky News, an der Stationierung der "HMS Dauntless" sei nichts Ungewöhnliches.

Die Entsendung des Zerstörers "HMS Dauntless" in den Atlantischen Ozean sei seit langem geplant, teilten Vertreter des Verteidigungsministeriums mit. Das Kriegsschiff soll in den kommenden Monaten auf Jungfernfahrt gehen und an den Falkland-Inseln vor Argentinien eine kleinere Fregatte ablösen.

Die Spannungen zwischen beiden Ländern hatten in jüngster Zeit wieder zugenommen. Der britische Premier David Cameron warf Argentinien vergangene Woche Kolonialismus vor. Daraufhin beschuldigte die argentinische Präsidentin Cristina Fernández de Kirchner Cameron, ihr Land als gewalttätig darstellen zu wollen. Zuvor hatte bereits die Ankündigung, dass Prinz William demnächst auf die Falkland-Inseln entsendet werde, für Streit gesorgt.

Anfang April jährt sich der Beginn des Krieges um die Falkland-Inseln zum 30. Mal. Am 2. April 1982 griff die Armee der damaligen argentinischen Militärjunta die Inselgruppe an und löste den Falkland-Konflikt mit Großbritannien aus, der mit einer Niederlage für das südamerikanische Land endete. Bei dem 74-tägigen bewaffneten Konflikt starben etwa 650 Argentinier und rund 250 Briten. Großbritannien übernahm anschließend wieder die Kontrolle über die Inseln, die es 1833 besetzt hatte.