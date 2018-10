Die griechische Rechte will nicht für die Sparpläne der eigenen Regierung stimmen. "Ich habe den anderen Parteiführern erklärt, dass ich diesem Kreditabkommen nicht zustimmen kann", sagte der Chef der Regierungspartei Laos , Giorgos Karatzaferis. Die vier Minister seiner Partei boten zudem ihren Rückzug aus der Regierung an, berichtete die griechische Nachrichtenagentur ANA. Es liege nun an Ministerpräsident Lucas Papademos, darüber zu entscheiden.

Die geplanten Kürzungen , die am Donnerstag im Gegenzug für internationale Finanzhilfen vom griechischen Kabinett verabschiedet worden waren, seien eine "Demütigung für das Land", sagte Karatzaferis. Es sei nicht auf dem "richtigen Kurs".

Karatzaferis kritisierte auch Bundeskanzlerin Angela Merkel und warf ihr Herrschsucht vor. "Die Europäische Union leidet unter Deutschland", sagte er. Das wohlhabende Land zwinge den Südeuropäern seinen Willen auf – "weil es über ein dickes Portemonnaie verfügt". Die Schaltzentrale Europas sei das Kanzleramt in Berlin und nicht die EU in Brüssel . Die Bundeskanzlerin bluffe jedoch nur: "Frau Merkel hat nur ein paar Luschen auf der Hand und gibt vor, vier Asse zu haben."

Die griechische Drei-Parteien-Koalition soll bis zu den Wahlen im Frühjahr die von Internationalem Währungsfonds ( IWF ), EU-Kommission und Europäischer Zentralbank (EZB) geforderten Reformen auf den Weg bringen. Dazu verlangt die Troika von allen in der Regierung vertretenen Parteien die verbindliche Zusage, dass sie das Sparpaket mittragen. Nur dann soll das hoch verschuldete Land weitere Finanzhilfen bekommen , mit denen die im März drohende Staatspleite verhindert werden soll.

Allerdings wächst der Widerstand gegen die Kürzungen auch innerhalb der griechischen Regierung: Die stellvertretende Außenministerin Marilisa Xenogiannakopoulou von der sozialistischen Pasok kündigte ihren Rücktritt an: Sie könne das Sparprogramm nicht unterstützen. Am Donnerstag war bereits der stellvertretende Arbeitsminister Yannis Koutsoukos von der Pasok zurückgetreten, Freitag folgten von der Laos der Transportminister sowie zwei stellvertretende Minister. Regierungschef Papademos will noch am Freitag in einer Rede vor dem Ministerrat erläutern, wie es nun weitergehen soll.

Euro-Zone setzt Frist bis Mittwoch

Die Sparpläne sehen unter anderem die Streichung Tausender Stellen im öffentlichen Dienst vor. Die Finanzminister der Euro-Zone forderten neben der Verpflichtung der Regierungsparteien jedoch konkrete Schritte zur Umsetzung der Kürzungen und setzten Griechenland dafür eine Frist bis zum Mittwoch nächster Woche. Am Sonntag soll das Parlament in Athen über die Sparmaßnahmen abstimmen.

Die Regierung des parteilosen Ministerpräsidenten Papademos hat dort aber auch ohne Laos die nötige Mehrheit, sollten die beiden anderen regierungsstützenden Parteien, die Sozialisten (Pasok) und die Konservativen (Nea Dimokratia), für die Sparmaßnahmen stimmen. Denn die rechtsgerichtete Partei (Laos) stellt bloß 16 Abgeordnete des 252 starken Regierungslagers. Im Parlament sitzen insgesamt 300 Abgeordnete. Medienberichten zufolge könnte Papademos wegen des Widerstands von Laos nun seine Regierung umbilden.

Allerdings haben auch zahlreiche Abgeordnete der beiden anderen Parteien erklärt, sie könnten dem Gesetz nicht zustimmen. Griechische Medien schätzten, dass es neben den Laos-Abgeordneten mindestens 30 Abweichler geben könnte. Für die Billigung des Gesetzes sind 151 Stimmen im 300 Mitglieder zählenden Parlament in Athen nötig.

Der Euro geriet durch die Äußerungen von Karatzaferis unter Druck und fiel unter die Marke von 1,32 Dollar. Der Deutsche Aktienindex gab um 1,8 Prozent auf 6.670 Punkte nach.