Es scheint wie eine Entwarnung: Der Iran will sich wieder mit Vertretern des UN-Sicherheitsrats zusammensetzen. Teherans Chefunterhändler Jalili hat gerade der Außenbeauftragten der EU , Catherine Ashton , mitgeteilt, sein Land sei zur Wiederaufnahme des Dialogs zum frühestmöglichen Zeitpunkt bereit . Doch wird, was so hoffnungsvoll klingt, am Ende leider nur zu einer Verschärfung der gespannten Lage zwischen dem Iran und dem Westen führen. Denn die USA und ihre europäischen Partner wollen nicht wirklich verhandeln.

Sie verlangen vielmehr eine Kapitulation des Irans in der Atomfrage – die Einstellung jeglicher atomarer Anreicherung. Das Recht auf Anreicherung jedoch, das auch dem Iran als Unterzeichner des Atomwaffensperrvertrags zusteht, will dieser sich auf keinen Fall abhandeln lassen. Welche Anreize also hätte Teheran , mit den Verhandlungen anderes anzustreben als nur taktischen Zeitgewinn?

Bisher stellt sich in den westlichen Kanzleien diese Frage niemand ernsthaft. Vielmehr sieht man dort die neue Gesprächsbereitschaft der Iraner als Erfolg des doppelten Drucks verstärkter Wirtschaftssanktionen und mehr oder minder offener Drohungen mit militärischen Angriffen auf Irans Atomanlagen. Die Regierung in Teheran werde, so hofft man, schon klein beigeben, mehr ist nicht im diplomatischen Gepäck.

Dennis Ross, der Architekt von Obamas Iran-Politik, zählt in der New York Times geradezu stolz die Wirkungen bisheriger Sanktionen auf: Der Iran bekommt von keiner 'anständigen' Bank mehr Kredite; der Boykott der iranischen Zentralbank hat zu einem dramatischen Sturz der Landeswährung geführt; Schiffe mit Getreide werden nicht entladen, weil die iranischen Importeure die Rechnungen nicht begleichen können. Das seien, so Ross, genau die "verkrüppelnden Sanktionen", die Israel so lange gefordert habe. Deswegen könne man hoffen, dass die Regierung Netanjahu wenigstens vorerst davon absehen werde, militärisch loszuschlagen.

Teheran hat sein Atomprogramm stetig erweitert

Aber Sanktionen sind, bei all ihrem ökonomischen Schaden, ein stumpfes Schwert. Seit über dreißig Jahren wird es gegen die Islamische Republik geschwungen, ohne dass deren Regierung sich internationalen Vorhaltungen fügt. Im Gegenteil: Das Atomprogramm ist stetig erweitert und intensiviert worden. Teheran hat gerade mit lauten Fanfaren eine neue Generation schnellerer Zentrifugen für die Anreicherung vorgestellt. Wer immer noch meint, das Ende dieses Programms mit Sanktionen erzwingen zu können, hat nichts gelernt.

Der Iran wird, wenn überhaupt, nur davon ablassen, wenn er im Gegenzug Vorteile erwarten kann. So könnten Sanktionen, wie es im vorigen Jahr der russische Außenminister Lawrow erfolglos anregte, Zug um Zug gegen die volle Klärung aller Zweifel über die friedliche Natur iranischer Nuklearaktivitäten aufgehoben werden. Oder Teheran könnte in Verhandlungen zugesichert werden, an der Anreicherung festzuhalten, solange diese nachweislich unterhalb der für die militärische Nutzung kritischen Schwelle bleibt. Es gäbe genug Möglichkeiten zur Auslotung tragfähiger Kompromisse, wäre der Westen nur bereit, sie ernsthaft zu erwägen.

Barack Obama, als er noch der Präsident der Hoffnungen war, war dies durchaus bewusst. Bei der Entgegennahme des Friedensnobelpreises im Dezember 2009 erklärte er, wohl auch im Bezug auf den Iran: "Ein repressives Regime wird nur dann einen neuen Weg einschlagen, wenn es auf eine offene Tür zählen kann." Damals war für ihn noch beides zum diplomatischen Erfolg untrennbar verbunden: Sanktionen und eigene, echte Verhandlungsbereitschaft.