In einer historischen Entscheidung hat Israels Oberstes Gericht sich gegen eine Freistellung tiefreligiöser Juden vom Militärdienst ausgesprochen. Sechs von neun Richtern entschieden, ein bestehendes Gesetz in dieser Frage verstoße gegen den Grundsatz der Gleichstellung. Das sogenannte Tal-Gesetz hatte es Tausenden von Studenten religiöser Jeschiva-Hochschulen ermöglicht, dem Armeedienst fernzubleiben. In der Begründung zitierte einer der Richter eine Frage von Moses aus der Bibel: "Sollen eure Brüder in den Krieg ziehen, während ihr selbst hier bleibt?"

Israelische Medien berichteten, ultraorthodoxe Politiker seien zornig über die Entscheidung. In der regierenden Likud-Partei des Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu fürchte man um die Stabilität der Koalition mit den strengreligiösen Parteien. Bis August muss das Tal-Gesetz den Vorgaben des Richterspruches angepasst werden. Netanjahus rechtsorientierte Koalition verfügt über 66 der insgesamt 120 Parlamentssitze. 16 der Abgeordneten in der Regierungskoalition sind Mitglieder der beiden strengreligiösen Parteien Schas und Vereinigtes Tora-Judentum.

Die bisherige Regelung stammt aus der Zeit der Staatsgründung 1948. Damals gab es jedoch nur 400 solcher Fälle pro Jahr. Die Geburtenrate in ultraorthodoxen Familien liegt jedoch wesentlich höher als in westlich geprägten, weniger strengreligiösen Teilen der Bevölkerung. Im vergangenen Jahr sind einem Bericht der israelischen Zeitung Jediot Achronot zufolge bereits etwa 71.000 strengreligiöse Juden vom Armeedienst befreit worden. Etwa 13 Prozent der Männer im wehrfähigen Alter erhielten eine Freistellung aus religiösen Gründen.

Strengreligiöse Juden verweigern den Armeedienst mit der Begründung, er erschwere ihnen die Ausübung ihres Glaubens. In der Armee gibt es etwa keine Trennung zwischen Männern und Frauen und es gibt häufig Einsätze am Samstag, für religiöse Juden ein heiliger Ruhetag. Mehrere Tausend tiefreligiöse Männer dienen allerdings schon in speziellen Einheiten in der Armee.