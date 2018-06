Inhalt Seite 1 — Merkel bedauert Verhalten Chinas gegenüber Anwalt Seite 2 — Wirtschaftsbeziehungen stärken Auf einer Seite lesen

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat Chinas Führung zu mehr Liberalität im Umgang mit Andersdenkenden aufgefordert. Die chinesische Staatssicherheit hatte den Anwalt Mo Shaoping daran gehindert , an einem Empfang der deutschen Botschaft in Peking teilzunehmen. Vor ihrem Abflug aus Guangzhou (Kanton) sagte Merkel: "Ich bedauere dies." Sie habe in ihren Gesprächen mit der chinesischen Führung auch über "beunruhigende Entwicklungen" gesprochen wie die Lage der Menschenrechte generell sowie in Tibet . Auch Deutschland habe Interesse an einer stabilen Entwicklung.

"Ich denke, ein Land wie China mit der großen Vitalität und Entwicklungsdynamik sollte (aber) auch das Vertrauen haben, dass dazu Menschen notwendig sind, die mit ihrer Vitalität und Überzeugungskraft ihrerseits die Zivilgesellschaft stärken", fügte sie hinzu. Letztlich werde dies eine Gesellschaft stärken. Die deutsch-chinesischen Beziehungen seien intensiv genug, dass auch immer wieder kontroverse Themen angesprochen werden könnten.

Die Reise ist nach Ansicht von Delegationsmitgliedern trotz des Eklats um geplatzte Treffen mit dem Bürgerrechtsanwalt und den Journalisten als Erfolg zu werten.

Hilfe in der Schuldenkrise

Merkel zeigte sich zuversichtlich, dass China Europa bei der Überwindung der Schuldenkrise helfen wird. Während ihres dreitägigen Besuches in China sei deutlich geworden, dass Peking den Weg des Schuldenabbaus in Europa ausdrücklich unterstütze. "Neu ist, dass China auch bereit ist, durchaus bei den europäischen Hilfsmechanismen unterstützend zu wirken. Darüber werden wir dann noch im Detail zu sprechen haben."



Chinas Ministerpräsident Wen Jiabao hatte am Donnerstag erklärt, sein Land denke auch darüber nach, über die Euro-Rettungsschirme EFSF und ESM "mehr an der Überwindung der Schuldenkrise mitzuwirken".



Merkel sagte, insgesamt sei ein weiterer Schritt auf dem Weg zu besseren und engeren deutsch-chinesischen Beziehungen vollzogen worden. "Auf meiner China-Reise habe ich es ermöglicht, dass die deutsch-chinesischen Beziehungen ein ganzes Stück voran gekommen sind." Die im vorigen Jahr begonnen gemeinsamen Regierungskonsultationen förderten die Zusammenarbeit entscheidend.



Sie sagte auch, es würden immer wieder unterschiedliche Ansichten deutlich. Etwa in der Frage der Meinungsfreiheit, des Umgangs mit dem Atomwaffenprogramm des Irans und der Gewalt in Syrien . Sie hoffe aber, dass der UN-Sicherheitsrat im Falle Syriens Schritt für Schritt doch noch zu einer Resolution komme.