Bundeskanzlerin Angela Merkel ist am zweiten Tag ihrer Chinareise in der im Süden des Landes gelegenen Metropole Guangzhou (Kanton) eingetroffen. Dort stehen bei einem Forum die bilateralen Wirtschaftsbeziehungen im Mittelpunkt ihres Besuchs. Merkel hat führende Vertreter deutscher Unternehmen in ihrer Delegation, darunter die Spitzen von Siemens , Volkswagen , BASF und der Commerzbank . Vor ihrer Weiterreise nach Südchina wurde Merkel in Peking von Staats- und Parteichef Hu Jintao und Parlamentspräsident Wu Bangguo empfangen.

Irritationen gab es über die Absage eines Besuchs bei einer kritischen Zeitung. Bis zuletzt hatte es ein Hin und Her um den Termin bei der Zeitungsgruppe Nanfang gegeben. "Die Zeitung hat den Besuch abgesagt", hieß es dann aus deutschen Delegationskreisen, "jetzt kann sich jeder seinen Reim darauf machen." Das Informationsmaterial für die Reise beschrieb die populäre Wochenendzeitung Nanfangzhoumo als "kritisch reflektierendes" Blatt. Merkel hatte der Zeitung vor ihrem Besuch ein schriftliches Interview gegeben.

Polizisten verbieten Anwalt Teilnahme am Empfang

Chinas Staatssicherheit verhinderte auch ein Treffen von Merkel mit dem prominentesten chinesischen Bürgerrechtsanwalt Mo Shaoping. "Ich durfte nicht gehen", sagte der Anwalt der Nachrichtenagentur dpa. Polizisten seien in seiner Kanzlei erschienen und hätten ihm gesagt, er dürfe eine Einladung zur Kanzlerin in die deutsche Botschaft nicht wahrnehmen. Botschafter Michael Schaefer hatte ihn zu einem Empfang mit Merkel eingeladen.

Als "besondere Geste" der Wertschätzung hingegen wird immerhin gewertet, dass Merkel in Kanton von dem chinesischen Regierungschef Wen Jiabao begleitet wird. Schon 2010 war Wen mit der Kanzlerin in die alte Kaiserstadt Xi'an gereist. Deutsche Regierungskreise hoben hervor, dass Wen Jiabao bislang nicht mit anderen Regierungschefs in der Provinz war. Geplant ist in Kanton auch die Besichtigung eines Werkes des deutschen Unternehmens für Tunnelvortriebsmaschinen, Herrenknecht.

Merkel trifft aufstrebenden Provinz-Chef

Die Kanzlerin zeigte sich zufrieden mit ihren bisherigen Gesprächen: "China ist bereit, sich im Rahmen der allgemeinen Verantwortung für die Weltwirtschaft für einen stabilen Euro einzusetzen, wenngleich die Hauptaufgabe in den europäischen Ländern liegt." Wen Jiabao sprach sich für eine enge Zusammenarbeit mit Deutschland aus, ließ aber offen, wie Chinas Beitrag aussehen könnte. China verfügt mit 3,18 Billionen US-Dollar über die weltgrößten Devisenreserven. Davon wird ein Viertel in Euro gehalten.

Am Samstag soll Merkel den Parteichef von Guangdong, Wang Yang, treffen. Der Spitzenpolitiker aus der Boom-Provinz gilt als aufstrebender Mann innerhalb der Kommunistischen Partei . Es gibt Spekulationen, dass er bei dem im Herbst geplanten Generationswechsel in das oberste Machtgremium, den Ständigen Ausschuss des Politbüros, aufsteigen könnte.