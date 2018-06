Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy haben in ihrem ersten gemeinsamen Fernsehinterview die Notwendigkeit einer harmonischen deutsch-französischen Zusammenarbeit und zugleich ihre persönliche Freundschaft betont. "Es war uns nicht in die Wiege gelegt, dass wir uns gut verstehen, dass wir freundschaftlich zusammenarbeiten, dass wir uns aufeinander verlassen können", sagte Merkel. Man arbeite aus "persönlicher Zuneigung", aber vor allem aus "historischer Verantwortung" so gut zusammen.

Auch Sarkozy lobte die persönliche Zusammenarbeit und insbesondere die Kanzlerin selbst. "Ich bewundere Frau Merkel dafür, wie sie in der Krise regiert", sagte Sarkozy. "Ich fühle Freundschaft für sie", sagte er in dem Gespräch mit Journalisten von ZDF und France 2. "Wir vertrauen uns."

Es war der erste gemeinsame Fernsehauftritt der Bundeskanzlerin mit dem französischen Präsidenten. Als Initiator des Interviews gilt Sarkozy. Im vergangenen November hatte er bereits mit US-Präsident Barack Obama einen ähnlichen Auftritt absolviert.

Die Bedeutung der deutsch-französischen Zusammenarbeit hoben Merkel und Sarkozy gerade angesichts der europäischen Schuldenkrise hervor. "Es gibt nur Gewinner, wenn wir zusammenarbeiten", sagte der französische Präsident. Merkel sagte: " Europa ist und war in der schwersten Krise. Deutschland und Frankreich haben es durch viele – manchmal auch kontroverse Diskussionen geschafft – zu den Wurzeln dieser Krise hervorzudringen." Diese habe man nicht nur analysiert, sondern auch Lösungen gefunden.

Merkels umstrittene Wahlkampfhilfe

Merkel verteidigte in dem Interview auch ihre Wahlkampfhilfe für Sarkozy bei den Präsidentschaftswahlen in Frankreich. Der französische Präsident gehöre der gleichen Parteienfamilie an wie sie selbst, sagte die CDU-Vorsitzende. "Er hat mich schon unterstützt und es ist natürlich, dass ich ihn im Wahlkampf unterstützen würde."

Die Kanzlerin hatte angekündigt, dass sie den Präsidenten mit mehreren Auftritten im Wahlkampf unterstützen werde. Dies war auch innerhalb der schwarz-gelben Koalition auf Vorbehalte gestoßen. Bundesaußenminister Guido Westerwelle ( FDP ) sagte: "Selbstverständlich ist die Bundesregierung im französischen Wahlkampf neutral." Er fügte hinzu, jede demokratisch legitimierte Regierung Frankreichs werde "ein guter Partner" sein.

Ob sie noch vor den französischen Präsidentenwahlen in knapp drei Monaten den sozialistischen Kandidaten François Hollande empfangen werde, ließ Merkel in dem Fernsehinterview offen. Sarkozy habe vor der zurückliegenden Bundestagswahl auch nicht SPD-Kandidat Frank-Walter Steinmeier empfangen. "Ich glaube, wir haben heute wichtigere Probleme zu klären", sagte Merkel.

"Voneinander lernen"

Sarkozy hatte zuletzt mehrfach seine Bewunderung für die Kanzlerin und die deutsche Politik erklärt. Daraufhin war ihm in Frankreich eine Unterwerfung vorgeworfen worden. Es gehe nicht darum, den anderen zu imitieren, sondern darum, sich gegenseitig aneinander anzupassen, sagte Sarkozy nun. "Frankreich alleine kann nicht erfolgreich sein, aber Deutschland alleine kann auch nicht erfolgreich sein."

Auch Merkel war daran gelegen, die Gleichberechtigung der Beziehungen zu betonen. "Europa wird es nur gut gehen, wenn wir voneinander lernen", sagte die Kanzlerin. "Deutschland muss zum Beispiel bei der Familienpolitik noch mehr tun. Frankreich muss schauen, dass die Jugendarbeitslosigkeit weniger wird."