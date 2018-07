Die rivalisierenden Palästinenserorganisationen Fatah und Hamas haben sich auf die Bildung einer Übergangsregierung unter der Leitung von Mahmud Abbas geeinigt. Der bisherige Palästinenser-Präsident werde als Ministerpräsident eine gemeinsame Regierung für das Westjordanland und den Gazastreifen anführen, sagte ein hochrangiger palästinensischer Vertreter.

Das Abkommen zwischen Fatah und Hamas sieht vor, dass eine Regierung der nationalen Einheit aus unabhängigen Technokraten gebildet wird. Diese soll Parlaments- und Präsidentenwahlen organisieren und den Wiederaufbau des im Krieg mit Israel zerstörten Gazastreifens beginnen.

Fatah-Chef Abbas hatte seit Sonntag mit dem Hamas-Exilführer Chaled Maschaal in Katars Hauptstadt Doha verhandelt. Die Einigung soll am 18. Februar bei einem Treffen der Vertreter aller Palästinensergruppen in Kairo offiziell bestätigt werden, sagte ein Palästinenservertreter. Bei dem Treffen solle auch ein Datum für die Wahlen festgesetzt werden.

Umsetzung des Versöhnungsabkommens

Die beiden rivalisierenden Parteien hatten sich am 27. April 2011 auf die Bildung einer Einheitsregierung und die Abhaltung von Neuwahlen geeinigt. Trotz zahlreicher Treffen kam die Umsetzung des Versöhnungsabkommens seither jedoch nicht voran.

Bisher regiert die Fatah im Westjordanland, während die Hamas den Gazastreifen kontrolliert. Die radikalislamische Bewegung hatte nach ihrem Wahlsieg bei den Parlamentswahlen im Januar 2006 die Fatah gewaltsam aus dem Gazastreifen vertrieben.