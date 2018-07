Die Schweizer werden über eine Begrenzung der Zuwanderung abstimmen. Eine solche Quote würde auch viele EU-Bürger betreffen und könnte zum Bruch von Verträgen mit Brüssel führen.



Für ihre entsprechende Initiative "gegen Masseneinwanderung" legte die einflussreiche national-konservative Schweizerische Volkspartei (SVP) der Regierung in Bern jetzt 136.195 Unterschriften vor – fast 37.000 mehr als für eine Volksabstimmung erforderlich.



Darin zeige sich nicht nur "die organisatorische und finanzielle Stärke der SVP, sondern auch die Aktualität des Themas", hieß es in der Neuen Zürcher Zeitung .



SVP-Parteichef Toni Brunner sagte zu der am Dienstag eingebrachten Volksinitiative, die Schweiz müsse wieder die Möglichkeit erhalten, die Migration auch aus Europa wieder eigenständig zu lenken und entsprechend Kontingente dafür festzulegen. Er sagte: "Es gilt, die Einwanderung zu steuern, zu begrenzen und für den Arbeitsmarkt zu selektieren."

Gefahr für Verträge mit der EU

Eine Obergrenze für die Zuwanderung will die Initiative nicht festlegen. Die Höchstzahl an Zuwanderern soll sich der Initiative zufolge an "gesamtwirtschaftlichen Interessen" ausrichten. Ausländische Arbeitnehmer sollen demnach zwingend ein Stellenangebot in der Schweiz vor ihrer Einreise vorweisen. Zudem müssen sie "Integrationsfähigkeit und eine ausreichende, eigenständige Existenzgrundlage" nachweisen.

Die Pläne der Initiative sehen neben neuen Instrumente zur Steuerung der Zuwanderung auch eine Neuverhandlung der Personenfreizügigkeit vor. Das Abkommen soll innerhalb von drei Jahren angepasst werden. Dafür nimmt die SVP auch eine mögliche Kündigung der bilateralen Verträge mit der EU in Kauf.

Widerstand kündigte neben linken und liberalen Politikern vor allem die Wirtschaft an. Die SVP-Initiative löse keine Probleme, setze aber "bewährte" bilaterale Verträge, darunter über die Personenfreizügigkeit, zum Nachteil der Schweiz aufs Spiel, heißt es in einer Erklärung der Spitzenverbände der Schweizer Wirtschaft.

Wann es zu einer Volksabstimmung über die SVP-Initiative kommen könnte, war zunächst unklar. Derzeit sind etwa 1,8 Millionen der knapp 8 Millionen Einwohner der Schweiz Ausländer.