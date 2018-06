Syrien steht ein harter und lang andauernder Bürgerkrieg bevor. "Die schlimmste Folge des UN-Vetos ist, dass sie den Bürgerkrieg weiter anheizt, ihn an Intensität zunehmen lassen wird", schreibt Nabil Boumonsef von der Syrien-kritischen An-Nahar in Beirut , der größten Tageszeitung im Libanon . Eine Befürchtung, die vom Gros der Nahost-Beobachter geteilt wird. Anlass für die pessimistische Sicht war zuletzt das erwähnte Veto Chinas und Russlands gegen die Syrien-Resolution in der UN .

Die Anzeichen für eine Ausweitung des Krieges sind leider deutlich. Direkt nach dem Scheitern der Syrien-Resolution hat die syrische Armee ihre Offensive nach Oppositionsangaben ausgeweitet. Auf das Zentrum der Assad-Gegner, die Stadt Homs, soll das heftigste Bombardement seit Tagen niedergegangen sein, die Arabische Liga kritisierte den Einsatz von schweren Waffen gegen Zivilisten. Die jüngste Angriffswelle sei der Opposition zufolge noch breiter angelegt gewesen als die Offensive am Freitag, bei der mehr als 200 Menschen ums Leben gekommen sein sollen. Anwohner berichteten von Explosionen in mehreren Stadtvierteln von Homs, mindestens 50 Menschen seien getötet worden.

Die Herrscher in Damaskus fühlen sich nach dem Scheitern der UN-Diplomatie offenbar gestärkt. Eine Einigung auf politische Reformen zwischen dem Assad-Klan und den Regimegegnern wird immer unwahrscheinlicher, je brutaler sich der Krieg entwickelt. Von den Oppositionskräften ist, soweit sie klar identifizierbar sind, bekannt, dass sie nicht mit Assad verhandeln wollen, und Assad selbst will nicht weichen.

Viele strategische Einflussfaktoren

Die Voraussetzungen für einen lang anhaltenden Bürgerkrieg sind in Syrien leider gegeben. Eine Minderheit – die Alawiten – herrscht dort mit harter Hand über eine Bevölkerung, die zu drei Vierteln sunnitischen Glaubens ist. Etwa zehn Prozent der Syrer sind zudem Christen. Die Familie Assad gehört zu den Alawiten genauso wie das Gros der militärischen Führung.

Dazu zerren strategische Interessen am Mittelmeerstaat. Iran ist einer der wichtigsten Verbündeten von Assad, ausgerechnet jener Staat, mit dem sich die USA und die EU einen gefährlichen Streit um Atomwaffen liefern. Im Gegensatz zum Libyen-Krieg ist ein Grund für die amerikanische Zurückhaltung in Syrien zu finden, denn man will den verfeindeten Autokraten in Teheran keinen Grund zum Einmischen liefern. Saudi-Arabien auf der anderen Seite unterstützt genau wegen seiner regionalen Gegnerschaft zum Iran zusammen mit Katar die syrische Opposition.

Regional stabilisierenden Einfluss auf Syrien kann zwar die Türkei ausüben, doch sind mit dem Libanon und dem Irak zwei Nachbarstaaten ausgesprochen fragil, in beiden übt Teheran zudem Einfluss aus. An den Golan-Höhen steht die Armee Israels , wo man natürlich ein Chaos in Syrien fürchtet, vor allem, weil auch terroristische Dschihadisten sich nicht davon abhalten lassen werden, im Bürgerkrieg mitzumischen.