Russland und China müssten dazu bewegt werden, ihre "falschen Entscheidungen" zur Lage in Syrien zu korrigieren, sagte US-Außenministerin Hillary Clinton . "Wir werden den diplomatischen Druck auf solche Länder erhöhen, die immer noch das Assad-Regime unterstützen."

Das am Wochenende geplante Treffen der "Freunde Syriens" in der tunesischen Hauptstadt Tunis werde zeigen, dass das Regime Assads zunehmend isoliert sei. Die Menschen in Syrien bräuchten mehr Unterstützung, ihr Leid müsse beachtet werden. Kurz zuvor war bekannt geworden, dass an der Konferenz auch der Syrische Nationalrat und andere Oppositionsgruppen teilnehmen werden.

Bundesaußenminister Guido Westerwelle kündigte an, dass auch die EU den Druck auf Assad bald erhöhen werde. "Ich rechne damit, dass wir bereits in der nächsten Woche die Sanktionen verschärfen werden, denn die Gewalt in Syrien wird fortgesetzt", sagte Westerwelle im mexikanischen Los Cabos am Rande der G-20-Außenministerkonferenz. Details zu den geplanten Strafmaßnahmen nannte er zunächst nicht. Aus G-20-Kreisen verlautete, dass die Sanktionen auf die Zentralbank zielten.

Rotes Kreuz verhandelt mit Assad über Kampfpause

In Syrien selbst hält die Gewalt unvermindert an. Am Montag kamen bei Kämpfen nach Informationen des arabischen Nachrichtensenders Al-Jazeera wieder mindestens 16 Menschen ums Leben. Allein in der Stadt Homs seien neun Zivilisten beim Beschuss durch die Armee getötet worden, hieß es von Aktivisten außerhalb des Landes. Homs, das teilweise von bewaffneten Aufständischen kontrolliert wird, steht seit Anfang Februar unter Beschuss der Armee. Von den Angriffen besonders betroffen ist der Stadtteil Baba Amr, aus dem Oppositionelle mehrfach von katastrophalen humanitären Bedingungen berichteten.

Um die Bevölkerung mit Medizin und Lebensmitteln versorgen zu können, verhandelt das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) nun mit Assads Regierung und der Opposition über eine Kampfpause . Ein IKRK-Sprecher sagte, die Gespräche liefen noch, der Inhalt sei jedoch vertraulich.

Aktivisten forderten, der Oppositionsbewegung müsse es erlaubt werden, Frauen und Kinder aus dem umkämpften Viertel Baba Amr in Homs zu bringen. "Die Bewohner leben in der Kälte und unter unhaltbaren Zuständen, sie warten auf den Tod", sagte ein Oppositioneller. Zudem hielten sich Gerüchte, dass Assads Militäreinheiten rund um die Stadt verstärkt worden seien, um das Viertel zu erstürmen.