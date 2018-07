Die 27 Außenminister der Europäischen Union ( EU ) haben in Brüssel wirtschaftliche Maßnahmen gegen das syrische Regime beschlossen. Die EU will damit gegen die Verfolgung der Opposition in Syrien protestieren und den Präsidenten Baschar al-Assad international isolieren. Es ist bereits der zwölfte Versuch seit dem Ausbruch des Konflikts vor gut einem Jahr, die Gewalt in Syrien durch Sanktionen einzudämmen.

Dem neuesten Beschluss zufolge wird das gesamte Vermögen der syrischen Nationalbank in der EU eingefroren, außerdem die EU-Konten der Minister. Betroffen ist unter anderem der Außenminister Walid al-Mualem. Sieben syrische Minister dürfen nicht mehr in die EU einreisen. Frachtflüge von und nach Syrien sind verboten, Passagierflüge bleiben erlaubt. Weiterhin wurde der Handel mit Gold, Edelsteinen und Edelmetallen verboten.

Die Sanktionen sollen am Dienstag in Kraft treten.

Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn äußerte im Deutschlandfunk Zweifel an der Wirksamkeit der Sanktionen. Er hält diplomatische Bemühungen für aussichtsreicher.

Opposition in der Krise

EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton bezeichnete die Lage in Syrien als "schwierig und ernst". Die Gewalt nimmt nach dem Verfassungsreferendum kein Ende. Aktivisten zählte am Montag weitere Tote. Vier Menschen sollen in dem seit Wochen unter Beschuss stehenden Viertel Baba Amro in der von Regimegegnern dominierten Stadt Homs erschossen worden sein. In der Nacht zum Montag kamen nach Angaben von Regimegegnern sechs Menschen in Damaskus ums Leben, als sie an einer Protestaktion teilnahmen.

Syriens Opposition steckt offenbar in der Krise, wie sich auch bei der internationalen Syrien-Konferenz vergangene Woche in Tunis gezeigt hatte. Am Sonntag spalteten sich Prominente Mitglieder des Syrischen Nationalrates ab. Sie wollen eine neue Patriotische Gruppe gründen. Der Nationalrat habe den Rebellen nicht zum Erfolg verholfen, hieß es in der Begründung. Ziel sei der Sturz von Machthaber Assad. Auch die Freie Syrische Armee solle eingebunden werden. Der Anwalt und frühere Richter Haitham al-Maleh wird die Patriotische Gruppe anführen. Der Nationalrat war wiederholt kritisiert worden, weil er den bewaffneten Widerstand gegen Assad nicht offen unterstützte.

Nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen wurden seit Beginn der Proteste vor etwa einem Jahr etwa 7.600 Menschen getötet.