In der syrischen Stadt Homs sind nach Angaben von Oppositionellen bei heftigen Angriffen der Armee mindestens 50 Menschen getötet worden. Die Truppen von Präsident Baschar al-Assad verhielten sich, als ob sie immun gegen jede Form von internationaler Intervention seien, sagte ein hochrangiges Mitglied des oppositionellen syrischen Nationalrates, Catherine al-Talli.

Die Angaben zu den Opferzahlen stammten von mehreren Oppositionellen in Homs, sagte sie. "Das Regime benimmt sich, als habe es freie Hand für den Einsatz von Gewalt gegen die Bevölkerung." Augenzeugen berichteten, die Armee setze Raketenwerfer ein.

Ein anderer Vertreter der Opposition, der Kontakt zu Bewohnern von Homs hatte, sagte: "Dies ist das gewaltsamste Bombardement seit Tagen." Arabische Fernsehsender zeigten Live-Bilder aus Homs: Es waren Explosionen zu hören, zudem stieg vielerorts Rauch über den Gebäuden auf.

Die jüngsten Angriffe richteten sich gegen die Stadtviertel Baba Amr, Inschaat, Chaldija und Bab Sbaa, meldete die in London ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Der Oppositionelle Omar Schaker, der im Stadtviertel Baba Amr wohnt, sagte in einem Telefonat, Panzer der syrischen Armee hätten auf dem Gelände der Universität von Homs Stellung bezogen und feuerten von dort aus Granaten nach Baba Amr.

Die Widerstandsgruppen rechneten mit einer "Großoffensive". Sie forderten die Weltgemeinschaft auf, ein "weiteres Massaker" zu verhindern.

Merkel gibt China und Russland Schuld an Gewalt in Syrien

Eine UN-Resolution für einen Rücktritt des Präsidenten war am Wochenende am Veto Russlands und Chinas gescheitert. Die Blockade der beiden Länder löste weltweit Empörung und Kritik aus. Die Opposition sprach von einer "Lizenz zum Töten".

Bundeskanzlerin Angela Merkel warf Russland und China vor, mit ihrem Veto ein Ende der Kämpfe in Syrien verhindert zu haben. "Beide Länder übernehmen damit die Verantwortung, dass Gewalt und Blutvergießen in Syrien ungehindert weitergehen können", sagte der stellvertretende Regierungssprecher Georg Streiter.

Zugleich forderte sie den Rücktritt von Präsident Baschar al-Assad. "Der Präsident hat an der Spitze seines Landes nichts mehr verloren." Assad solle den Weg für friedlichen Umbruch frei machen.

Türkei schließt Militär-Intervention aus

Die Außenminister der arabischen Golfstaaten wollen sich am kommenden Samstag in der saudischen Hauptstadt Riad treffen, berichtete der Sender Al-Arabija. Einziges Thema: der Syrienkonflikt. Einen Tag später sollen dann die Außenminister der Staaten der Arabischen Liga in Kairo zusammenkommen.

Der im Exil lebende ehemalige syrische Landwirtschaftsminister Asaad Mustafa sagte dem Sender, er habe vor zwei Wochen aus dem Kreis um Präsident Baschar al-Assad erfahren, dass sein Regime plane, die Stadt Homs, Ortschaften im Umland von Damaskus , die Ortschaft Dschabal al-Sawija und die Stadt Hama "zu zerstören".

Die Regierung in Ankara schließt einen Einsatz der türkischen Armee zum Schutz der Demonstranten im Nachbarland Syrien aus. "Wir werden alles unternehmen", zitierte die türkische Nachrichtenagentur Anadolu den Vize-Ministerpräsidenten Bülent Arinc. "Aber nein, eine militärische Intervention ist für die Türkei keine Option."

Bereits am Freitag sollen in Homs nach Oppositionsangaben mehr als 200 Menschen von der Armee getötet worden sein. Oppositions- und Menschenrechtsgruppen sprachen vom bislang gewaltsamsten Tag seit Beginn des Aufstands. Seit Beginn der anfangs friedlichen Proteste gegen Assad im März 2011 wurden nach unabhängigen Schätzungen fast 6.000 Menschen getötet.