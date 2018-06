Die syrischen Streitkräfte haben ihre Angriffe auf Wohnviertel in der Stadt Homs fortgesetzt. Der Nachrichtensender Al-Arabija strahlte am Morgen Live-Aufnahmen aus der Hochburg der Gegner von Präsident Baschar al-Assad aus, auf denen deutlich der Einschlag von Granaten zu hören ist. Die sogenannten Revolutionskomitees berichteten, seit Montag seien landesweit 128 Menschen getötet worden, davon alleine 95 in Homs.

Die staatliche Nachrichtenagentur Sana meldete, die Streitkräfte verfolgten in Homs "bewaffnete Terrorgruppen". Am Montag hätten sie "Dutzende Terroristen" getötet. Sechs Angehörige der Streitkräfte seien bei Gefechten dort getötet worden.

Mit Entsetzen hatte zuvor UN-Generalsekretär Ban Ki Moon auf die erneut eskalierende Gewalt in Syrien reagiert. Keine Regierung könne ihr Volk attackieren, ohne ihre Legitimität zu verlieren, sagte Ban in New York . "Die Gewalt muss sofort aufhören." Er erinnerte das Regime von Präsident Baschar al-Assad daran, "dass es nach internationalem Menschenrecht für alle Straftaten seines Sicherheitsapparates gegen Zivilisten verantwortlich gemacht werden kann". Bei den Aufständen in Syrien sind seit März laut unbestätigten Berichten Oppositioneller etwa 6.000 Menschen ums Leben gekommen.

Deutschland erwägt Botschaftsschließung

Die Bundesregierung erwägt nach den USA und Großbritannien ebenfalls den symbolisch wichtigen Schritt, ihre Botschaft im Lande zu schließen. Die Besetzung in Damaskus sei bereits "stark ausgedünnt", sagte Außenminister Guido Westerwelle. "Weitere Schritte muss ich mir vorbehalten." Seit dem 1. Februar sei kein deutscher Botschafter mehr in der syrischen Hauptstadt. Westerwelle kritisierte zudem erneut das russische Veto bei der Abstimmung über die Syrien-Resolution. "Ich glaube, dass Russland sich auf die falsche Seite der Geschichte gestellt hat", sagte er.

Auch die Arabische Liga äußerte sich kritisch zu Russland und China . Die beiden Länder hätten mit ihrem Veto ihr Ansehen verloren, sagte der Generalsekretär der Arabischen Liga, Nabil al-Arabi. Allerdings würden die arabischen Staaten weiterhin mit beiden Ländern zusammenarbeiten, "weil wir sie brauchen", so al-Arabi. Die Ablehnung der Resolution sei die falsche Nachricht für die syrische Regierung gewesen. Nun habe sie den Eindruck, sie könne alles tun, ohne dass es zu Konsequenzen komme. Zugleich sagte al-Arabi, dass die Arabische Liga eine größere und besser ausgestattete Beobachtermission für Syrien in Erwägung ziehe. "Das Mandat müsse anders sein."

Russland weist Kritik zurück

Der russische Außenminister Sergej Lawrow wies die Kritik am russischen Veto scharf zurück. Der Weltsicherheitsrat habe übereilt über den Entwurf abgestimmt, sagte er. Auch Peking wehrte sich gegen Vorwürfe, das chinesische Vorgehen sei eine "Lizenz zum Töten" für das Assad-Regime. "Russland ist in Zusammenarbeit mit anderen Staaten entschlossen, eine Stabilisierung der Situation in Syrien zu erzielen, und zwar auf dem Weg der schnellen Umsetzung dringender demokratischer Reformen", teilte das Außenministerium in Moskau mit.

Lawrow reist am Dienstag zu Gesprächen mit dem syrischen Präsidenten Assad nach Damaskus. Lawrow selbst wollte sich nicht zu den Zielen seiner Mission äußern, bei der ihn der Chef des Auslandsgeheimdiensts, Michail Fradkow, begleitet.

Der oppositionelle syrische Nationalrat erwartet kein positives Ergebnis von der Reise. "Wir fürchten, dass das russische Veto die syrische Führung zu weiteren Morden ermutigt", sagte ein Ratsmitglied der Agentur Interfax. Russland habe sich gegen das syrische Volk gestellt.