Im Ringen um eine Verurteilung der Gewalt in Syrien ist der UN-Sicherheitsrat vorangekommen. Bei den Gesprächen der UN-Botschafter sei ein "gewisser Fortschritt" erzielt worden, sagte der britische Vertreter, Mark Lyall Grant. Es gebe im UN-Sicherheitsrat den Wunsch, einen Text für eine Resolution auszuarbeiten, der in den nächsten Tagen angenommen werden könne. Sein russischer Kollege Witali Tschurkin sprach von einer "ziemlich guten Sitzung". Vor allem Russland stemmt sich bisher gegen eine Syrien-Resolution , die die seit Monaten anhaltende Gewalt verurteilt. "Wir haben jetzt ein besseres Verständnis davon, was getan werden muss, um zu einer Übereinstimmung zu kommen", sagte Tschurkin.

Marokko als einziges arabisches Land im Sicherheitsrat warb erneut für eine baldige Annahme einer UN-Resolution. "Es kommt darauf an, die Gewalt zu stoppen und den arabischen Plan zu unterstützen, mit dem wir das Land stabilisieren können", sagte Außenminister Youssef Amrani. Im Sicherheitsrat wurde ein von Marokko eingebrachter Resolutionsentwurf diskutiert. Hinter den Text stellten sich acht von 15 Mitgliedern, darunter Deutschland.

Der Entwurf fordert die Bildung einer Regierung der Nationalen Einheit für Syrien, die "transparente und freie Wahlen" organisieren müsse. Er orientiert sich an einem Vorschlag der Arabischen Liga. Diese kündigte an, Ende kommender Woche über die Zukunft ihrer derzeit ausgesetzten Beobachtermission in Syrien zu beraten.

"Assad hat keine Zukunft"

Außenminister Guido Westerwelle hat sich erstmals offen für einen Machtwechsel in Syrien ausgesprochen. "Präsident Assad hat keine Zukunft", sagte der FDP-Politiker zum Abschluss seiner fünftägigen Nahostreise in Tel Aviv . Assad müsse einen friedlichen Übergangsprozess in Syrien ermöglichen: "Seine Grausamkeiten und seine Repressionen müssen aufhören." Dieses sei gemeinsame Meinung der internationalen Gemeinschaft: "Es ist nötig, dass das vom Sicherheitsrat deutlich gemacht wird."

Aus Angst vor Unruhen hat das syrische Regime zum 30. Jahrestag eines Massakers die Armeepräsenz in der Stadt Hama erhöht. Einsatzkräfte und Militärs seien an Brennpunkten postiert worden, berichten Oppositionelle. Außerdem sei es zu Massenfestnahmen gekommen. Hama gilt als Bastion der sunnitischen Mehrheit in Syrien.