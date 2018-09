Bundesverteidigungsminister Thomas de Maizière ( CDU ) hat sich dagegen ausgesprochen, die Nato-Pläne zum Truppenabzug aus Afghanistan zu beschleunigen. Zuvor war bekannt geworden, dass die USA ihre Truppen schneller als geplant abziehen wollten. "Es bleibt bei der Strategie, dass wir die Mission bis Ende 2014 durchführen und bis dahin schrittweise abziehen im Blick auf die Lage, im Blick auf den Übergangsprozess", sagte de Maizière am Rande eines Treffens der Nato-Verteidigungsminister in Brüssel , bei dem der Einsatz in Afghanistan auf der Tagesordnung stand.

"Bis dahin brauchen wir eine angemessene Truppenstärke, auch deutscher Soldaten, um die Übergabe in Verantwortung seriös durchführen zu können und um den Abzug geordnet zu organisieren", sagte de Maizière. Es müsse jedoch ein Unterschied gemacht werden zwischen dem Einsatz von Kampftruppen und dem Einsatz von Soldaten, welche die afghanischen Kräfte bei Kämpfen unterstützen.

USA wollen Afghanistan–Einsatz bereits 2013 beenden

Wie Frankreich streben auch die USA für nächstes Jahr ein Ende ihres Kampfeinsatzes in Afghanistan an. US-Verteidigungsminister Leon Panetta sagte, er hoffe, dass die US-Truppen Mitte 2013 oder in der zweiten Hälfte kommenden Jahres auf eine "Ausbildungs- und Beraterrolle" umschwenken könnten.

Erst vor wenigen Tagen hatte Frankreich erklärt, an seinem Zeitplan für den Abzug aus Afghanistan festzuhalten. Nach dem bei einem Anschlag vier französische Soldaten getötet wurden, hatte Frankreich einen beschleunigten Abzug ins Gespräch gebracht.

Der US-Verteidigungsminister betonte zugleich aber, dass die auf dem Nato-Gipfel von Lissabon beschlossene Strategie zur Übergabe der Sicherheitsverantwortung an die afghanischen Kräfte bis Ende 2014 "respektiert" werden müsse. Die Partnerländer seien gemeinsam nach Afghanistan gegangen und müssten es auch gemeinsam verlassen, sagte der Minister. Derzeit sind noch 90.000 US-Soldaten am Hindukusch stationiert, bis zum Ende des Sommers sollen es noch 68.000 sein.

Dem Jahr 2013 maß Panetta eine "entscheidende" Bedeutung bei, da dann in den letzten Regionen die Sicherheitsverantwortung an die Afghanen übergeben werde. Dieses Jahr müssten die Fortschritte der internationalen Truppen im Kampf gegen die Taliban sowie wachsende Leistungskraft der afghanischen Sicherheitskräfte gestärkt werden, sagte er.

In Brüssel beraten die Verteidigungsminister der Nato-Länder diese Woche unter anderem über den Abzug der Nato-Truppen aus Afghanistan. Zudem stehen das geplante Raketenschild in Europa und die Vorbereitung des Gipfels im Mai in Chicago auf der Tagesordnung.