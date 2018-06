Einer landesweiten Umfrage zufolge unterstützen 30 Prozent der republikanischen Vorwähler den ehemaligen Senator Santorum. 27 Prozent stehen hinter dem Multimillionär Romney.



Der Umfrage des TV-Senders CBS und der New York Times zufolge sprachen sich zwölf Prozent für den radikalliberalen Ron Paul aus. Ex-Parlamentspräsident Newt Gingrich favorisieren demnach zehn Prozent. Vor einem Monat lag Romney mit 28 Prozent vorn, Santorum war mit 16 Prozent noch klar abgeschlagen.



Romney gilt als ein vergleichsweise moderater und pragmatisch ausgerichteter Konservativer . Santorum galt vor Beginn der Vorwahlen Anfang Januar noch als krasser Außenseiter. Er verfügt im Gegensatz zu Romney nur über ein knappes Werbebudget. Santorum macht gezielt Wahlkampf mit seiner strikt konservativen und christlich-religiösen Ausrichtung. Er tritt etwa selbst bei Vergewaltigung und Inzest für ein Verbot von Abtreibung ein.



Beide Kandidaten konnten sich bisher in je vier Vorwahlen durchsetzen. Romney gewann unter anderem die wichtige Abstimmung in Florida . Santorum setzte sich dagegen jüngst überraschend in den drei Bundesstaaten Colorado , Minnesota und Missouri durch.

Die Kandidaten der Republikaner konkurrieren in mehr als 50 Vorwahlen um die Nominierung zum US-Präsidentschaftskandidaten der Partei. Wer wird das Rennen machen und bei der Wahl am 6. November gegen Amtsinhaber Barack Obama (Demokraten) antreten? Verfolgen Sie die Entscheidungen in unserer interaktiven Übersicht.

Die nächsten Vorwahlen stehen am 28. Februar an, in den Bundesstaaten Arizona und Michigan . Es läuft aber immer deutlicher darauf hin, dass eine echte Vorentscheidung erst beim "Super Tuesday" am 6. März fallen wird. Dann wird auf einen Schlag in zehn Bundesstaaten gewählt.



Endgültig wollen die Republikaner erst bei ihrem Parteitag Ende August entscheiden, wer bei den Präsidentenwahlen am 6. November gegen Barack Obama antritt.

Jeder achte Eintrag im Wählerregister ist fehlerhaft

Bevor es zu den Präsidentschaftswahlen kommt, müssen jedoch die Wählerlisten stark überarbeitet werden. Das fordert das unabhängige Pew Center. Demnach sind 51 Wahlberechtigte derzeit nicht auf den Wählerlisten verzeichnet. Im Gegenzug sind noch mehr als 1,8 Millionen Personen aufgeführt, die bereits gestorben sind.



Jeder achte Eintrag ins Wählerregister sei fehlerhaft, bemängelten die Experten des Forschungsinstituts. Das System von Wählerlisten auf Papier sei "antiquiert" und "von Fehlern durchsetzt". Etwa 2,7 Millionen Wähler seien in mindestens zwei verschiedenen Bundesstaaten registriert. Zum Teil sind die Fehler darauf zurückzuführen, dass die Wählerlisten nach Umzügen der Betroffenen in den vergangenen Jahren nicht aktualisiert wurden.