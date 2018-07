Die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton hat den Abzug aller EU-Botschafter aus Weißrussland angeordnet. Für Mittwoch sei ein Treffen der EU-Vertreter geplant, um das weitere Vorgehen zu koordinieren.

Die Staaten reagieren damit auf die Ausweisung der Botschafter der EU und Polens aus Weißrussland. Die Regierung des autoritär regierenden Präsidenten Alexander Lukaschenko hatte diese "eingeladen, zu Beratungen in ihre Hauptstädte zu reisen", hieß es im Außenministerium in Minsk . Unklar war zunächst, ob die Botschafter dauerhaft ausgewiesen wurden. Zugleich rief das Außenministerium Weißrusslands seine eigenen Vertreter aus Brüssel und Warschau zurück.

Hintergrund der politischen Krise sind neue Sanktionen gegen das Regime in Minsk. Am Montag hatte der Rat der Europäischen Union 21 weißrussische Richter und Polizisten mit einem Einreiseverbot in die EU belegt. Einem EU-Diplomaten zufolge "handelt es sich um Polizeivertreter und Richter, die als verantwortlich für die Festnahmen und Verurteilungen von Regimegegnern angesehen werden". Sie ergänzen eine bestehende schwarze Liste mit 210 bereits von Sanktionen betroffenen Vertretern Weißrusslands im Zusammenhang mit der Unterdrückung von Opposition und Zivilgesellschaft im Land.

Der letzte Diktator in Europa

Die Europäische Union hat bereits mehrfach Sanktionen gegen die weißrussische Führung und mit der Regierung zusammenarbeitende Einrichtungen verhängt, darunter Vermögenssperren und Exportverbote für Waffen.

Außenminister Guido Westerwelle ( FDP ) verurteilte das Vorgehen der weißrussischen Regierung. "Ein Akt gegen Polen, ein Akt gegen die Europäische Union ist zugleich auch ein Akt gegen uns Deutsche", sagte er. Mit Lukaschenko entferne sich das Land immer weiter von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Es sei deshalb richtig, in der Sanktionspolitik hart zu bleiben.