Kanzlerin Angela Merkel und Außenminister Guido Westerwelle haben die Schließung der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung in Abu Dhabi kritisiert. Offenbar stecke dahinter ein generell härteres Vorgehen der Vereinigten Arabischen Emirate gegen Nichtregierungsorganisationen, sagte die Kanzlerin.

"Die Vereinigten Arabischen Emirate haben gesagt, dass die Schließung der Konrad-Adenauer-Stiftung nicht gegen die Konrad-Adenauer-Stiftung geht, sondern eine Schließung der Stiftungen insgesamt beinhaltet", sagte Merkel. "Wir bedauern natürlich, dass die Stiftung geschlossen werden muss." Die Bundesregierung werde dennoch versuchen, weiter eng mit dem arabischen Land zusammenzuarbeiten.

Die Adenauer-Stiftung war die einzige von Deutschlands großen politischen Stiftungen, die eine eigene Niederlassung in den Golf-Emiraten hatte. Das Büro war erst 2009 auf Einladung der Emirate eröffnet worden. Vor einer Woche wurde dann jedoch der deutsche Botschafter in Abu Dhabi ins Außenministerium einbestellt. Dort wurde ihm nach Angaben der Adenauer-Stiftung ohne "nachvollziehbare Gründe" mitgeteilt, dass das Büro seine Aktivität einzustellen habe.

Alarmzeichen in der arabischen Welt

Der Präsident der Stiftung Hans-Gert Pöttering sprach von einem Alarmzeichen in der arabischen Welt. Er bezog sich auch auf die Situation in Ägypten , wo Stiftungsmitarbeiter angeklagt worden sind . Ihnen wie auch US-Kollegen wird Spionage und der Empfang illegaler Zahlungen vorgeworfen. Sie konnten Anfang März nach Zahlung von Kautionen ausreisen.

Westerwelle habe sich bereits in der vergangenen Woche und nochmals ausführlich am Rande des Nukleargipfels in Seoul für eine Überprüfung dieser Entscheidung eingesetzt, sagte sein Sprecher Andreas Peschke. Die Emirate gelten eigentlich als pro-westlicher und moderater Golfstaat.