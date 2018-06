Die internationale Gemeinschaft will "so rasch wie möglich" mit der Regierung in Teheran über das iranische Atomprogramm verhandeln. Dies hat die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton dem iranischen Chefunterhändler Said Dschalili in einem Brief mitgeteilt.

Sie unterbreite der iranischen Regierung dieses Angebot im Namen Chinas , Frankreichs, Deutschlands, Russlands , Großbritanniens und der USA , sagte Ashton. Es müsse nun schnell ein Termin und ein Ort für die neuen Verhandlungen gefunden werden.

"Wir hoffen, dass der Iran nun in einen anhaltenden und konstruktiven Dialogprozess eintreten wird", sagte Ashton. Teheran hatte im Februar neue Gespräche angeboten, zugleich aber erneut sein Recht auf eine friedliche Nutzung der Atomenergie betont. Der Westen verdächtigt den Iran, unter dem Deckmantel eines zivilen Nuklearprogramms heimlich an Atomwaffen zu arbeiten, was Teheran kategorisch zurückweist.

Die Gesprächsrunde des Irans und deR fünf UN-Vetomächte sowie DeutschlandS ist seit etwa einem Jahr ausgesetzt. Seither verschärfte der Westen seine Sanktionen gegen Teheran. Zudem gibt es derzeit Unstimmigkeiten zwischen Israel und den USA über mögliche militärische Angriffe auf die iranischen Atomanlagen. Während die USA für eine diplomatische Lösung plädieren, betont Israel die Möglichkeit eines Angriffs.