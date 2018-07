Am Mittag gab es Grund zum Aufatmen: Vertreter sunnitischer und schiitischer Moscheen in Anderlecht riefen nach einem Treffen mit dem Bürgermeister des Brüsseler Stadtteils zur Ruhe auf. Zudem luden sie die Gläubigen ein, am Sonntag zur Rida-Moschee zu kommen, die am Vortag zum Ziel eines tödlichen Brandanschlags wurde .

Von dort soll ein gemeinsamer Gedenkzug "gegen Terrorismus" aufbrechen. "Weißer Marsch" nennt man dieses Phänomen in Belgien , das seit den öffentlichen Bekundungen gegen das Kinderschänder-Netzwerk Marc Dutroux' häufig auf Gewaltverbrechen folgte – zuletzt auf den Amoklauf von Lüttich im Dezember.

Der Anschlag auf die Rida-Moschee, bei dem der Imam Abdellah Dahdouh ums Leben kam, hat eine fundamental neue Qualität. Noch liegen Motiv und Hintergründe des mutmaßlichen Täters im Dunkeln. Den ganzen Tag wurde der Mann verhört, der Zeugenaussagen zufolge vor dem Abendgebet in die Moschee gestürmt kam, den Teppich mit Benzin übergoss und in Brand steckte. Auch über seine Identität wurde nur bekannt, dass er sich als Muslim bezeichnete.

Berichte von Augenzeugen deuten darauf hin, dass dies nur ein Teil der Wahrheit ist. Ein Muslim nämlich war auch der erstickte Imam. Der Verdächtige, so heißt es, soll anti-schiitische Parolen gerufen haben, als er die Rida-Moschee betrat. Die Gläubigen, die bald darauf vor der Moschee zusammenströmten, beschuldigten radikale Sunniten des Anschlags.

Angst vor Konflikt zwischen Sunniten und Schiiten

Ein Sprecher namens Azzedine Laghmich sagte der Nachrichtenagentur AFP , die Parolen hätten Bezug zur aktuellen Lage in Syrien . Und folgerte, der festgenommene Mann, der von anwesenden Gemeindemitgliedern überwältigt worden war, sei zweifellos ein Salafist.

Zu Empörung und Abscheu gesellte sich am Tag danach in Belgien auch die Sorge, das Land könne zum Schauplatz des Konflikts zwischen Sunniten und Schiiten werden. Die Website brusselnieuws.be zitierte Iman Lechkar , eine Anthropologin der Katholischen Universität Löwen. Lechkar zufolge ist das Anschlagsziel "eine Moschee von Marokkanern, die sich zur schiitischen Lehre bekehrt haben. Das wird in ihrer eigenen sunnitischen Gemeinschaft als Verrat gesehen."

Isabelle Praile, Vizevorsitzende der Dachorganisation Belgische Muslimexekutive, wies am Dienstag darauf hin, die Rida-Moschee habe schon vor Jahren wegen Bedrohungen von Salafisten unter Polizeischutz gestanden. Gleichzeitig hoffte Praile, die Tat sei ein "isolierter Fall". Trotz ihrer Meinungsverschiedenheiten lebten Anhänger beider Strömungen in Belgien friedlich zusammen. Praile bedauerte, dass "internationale Konflikte" im Land ausgetragen werden. Von den etwa 300 belgischen Moscheen sind nach Angaben der Tageszeitung De Morgen 12 schiitische, wovon die Rida-Moschee die größte ist.