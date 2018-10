Großbritanniens Premierminister David Cameron hat zugegeben, einflussreiche Spender für seine Konservative Partei in seiner Dienstwohnung in der Downing Street empfangen zu haben. "Es gab drei Gelegenheiten, bei denen bedeutende Spender zum Abendessen in meine Wohnung kamen", erklärte Cameron . Die Treffen hätten seit seinem Amtsantritt 2010 stattgefunden. Bei keinem der Abendessen habe es sich allerdings um Fundraising-Events gehandelt.

Am Sonntag war der Konservativen-Schatzmeister Peter Cruddas zurückgetreten, nachdem er verdeckt recherchierenden Journalisten gegen Spenden in sechsstelliger Höhe privaten Zugang zu Cameron versprochen hatte. Aus einem heimlich aufgenommenen Gespräch der als Parteispender getarnten Reporter der Sunday Times mit Cruddas war hervorgegangen, dass der Schatzmeister Abendessen mit Cameron und Finanzminister George Osborne im Gegenzug für Spenden von jährlich 250.000 Pfund (299.000 Euro) angeboten hatte.

Auf öffentlichen Druck hin nannte Cameron zudem die Namen der Geldgeber. Unter den Gästen waren Banker, Hedgefonds-Manager und Immobilieninvestoren. Der Premierminister erklärte, bei den von ihm empfangenen Spendern habe es sich größtenteils um langjährige Freunde gehandelt.

Cruddas habe dagegen nie jemanden für ein Abendessen empfohlen, auch habe der Schatzmeister selbst nie daran teilgenommen. In Zukunft werde er alle derartigen Abendessen veröffentlichen sowie eine Liste mit Großspendern zusammenstellen, die an einer Spendengala teilnähmen, sagte Cameron. Zudem wolle er neue Richtlinien zum Thema Lobbyismus für Minister aufstellen.

Der Vorfall könnte Camerons Image nachhaltig schaden und die Vorwürfe der oppositionellen Labour-Partei , er sei ein Freund der Reichen, erhärten.

In Deutschland war im Februar Bundespräsident Christian Wulff zurückgetreten , nachdem seine Nähe zu Geschäftsleuten für Schlagzeilen gesorgt hatte. Die Staatsanwaltschaft Hannover ermittelt gegen den früheren Ministerpräsidenten von Niedersachsen wegen des Verdachts der Vorteilsannahme.