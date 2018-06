Die Moskauer Polizei hat Dutzende Gegner des derzeitigen Regierungschefs und künftigen Staatspräsidenten Wladimir Putin festgenommen. Der Radiosender Moskauer Echo und die Nachrichtenagentur Interfax sprachen von rund hundert Festnahmen. Unter den Festgenommenen waren der ehemalige Vize-Regierungschef Boris Nemzow und der Chef der oppositionellen Linksfront, Sergej Udalzow.

Die etwa 500 Demonstranten protestierten gegen eine kürzlich im Fernsehsender NTW ausgestrahlte Dokumentation über die jüngsten Massenproteste gegen Putin . Der Sender hatte in der Reportage Anatomie des Protests behauptet, dass die Zehntausenden Demonstranten vom Westen bezahlt seien und nur des Geldes wegen auf die Straße gingen. Außerdem warf der Film der Opposition vor, sie habe Unregelmäßigkeiten bei der Präsidentenwahl selbst inszeniert, um diese dann verurteilen zu können. Auch die Äußerung Putins , die Opposition könnte einen ihrer Führer ermorden lassen, um die Tat anschließend dem Kreml anzulasten, wird in dem Bericht wiederholt. "Aufgrund großer Nachfrage" wollte NTW den Film am Sonntagabend erneut senden.

Ein Fotograf der Nachrichtenagentur AFP berichtete, die Demonstranten riefen während der nicht genehmigten Kundgebung vor dem Gebäude des Fernsehsenders Parolen wie "Schande über NTW" und " Russland ohne Putin". Der Sender im Stadtteil Ostankino wird vom Gasmonopolisten Gazprom kontrolliert. Dutzende Polizisten schützten den Eingang zum Gebäude.

Auch auf dem Manegenplatz gegenüber dem Kreml nahm die Polizei weitere zwölf Putin-Gegner fest, meldeten russische Nachrichtenagenturen. Zur Begründung hieß es, sie hätten versucht, eine nicht genehmigte Demonstration zu veranstalten.

Udalzow war erst am Freitag aus der Haft entlassen worden

Bereits am Samstag hatten etwa 200 Menschen auf dem zentralen Puschkin-Platz gegen Putin demonstriert. Laut der Nachrichtenagentur RIA Nowosti wurden mehrere Demonstranten festgenommen. Zudem wurden etwa 20 Teilnehmer einer nicht genehmigten Demonstration gegen die Inhaftierung mehrerer Umweltaktivisten festgenommen.

Der Linkspolitiker Udalzow wurde am Abend wieder freigelassen, muss aber am Montag vor Gericht erscheinen, wo er wegen der Organisation einer nicht genehmigten Demonstration mit einer Geldbuße rechnen muss. Udalzow war erst am Freitag aus der Haft entlassen worden, nachdem er am Vortag zu zehn Tagen Haft wegen der Teilnahme an einer Demonstration gegen Putins Wiederwahl verurteilt worden war. Die Strafe wurde am Freitag überraschend in eine Geldbuße umgewandelt.

Putin ist am 4. März in einer von Manipulationsvorwürfen überschatteten Wahl erneut zum Staatschef bestimmt worden. Er hatte ebenfalls dem Westen vorgeworfen, die Proteste zu steuern. Am 7. Mai soll Putin in sein Amt eingeführt werden, das er bereits von 2000 bis 2008 innehatte.