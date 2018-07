In Frankreich hat sich nach Fukushima das Bild der Kernenergie in der Öffentlichkeit gewandelt, schreibt Gero von Randow.

Viel hat sich in Frankreich verändert. Die nukleare Aufsichtsbehörde ASN hatte bald nach dem Atomunfall begonnen, sämtliche Reaktoren einer harten Sicherheitsüberprüfung zu unterziehen, mit teilweise haarsträubenden Ergebnissen. Sie hat den Betreibern sodann radikale Umbauten auferlegt, deren Kosten noch nicht geschätzt sind; allein die zusätzlich geforderten Notstromdiesel dürften insgesamt rund zwei Milliarden Euro kosten.

Am weitesten reicht indes die Veränderung der öffentlichen Meinung. Die Umfragen, denen zufolge eine knappe Mehrheit der Franzosen langfristig auf Kernenergie verzichten will, bilden nur einen Teil der Wirklichkeit ab.

Wie sehr die Stimmung umgeschwenkt ist, zeigt sich daran, dass der aussichtsreichste Kandidat für die Präsidentschaftswahl, der Sozialist François Hollande , den Anteil des Atomstroms bis zum Jahr 2015 von derzeit 75 auf 50 Prozent herunterfahren will. Eine Anstrengung, die noch größer wäre als die deutsche, schließlich ist das Land energietechnisch voll und ganz auf Kernkraft eingestellt .

Für Russland ist die Atomindustrie vor allem ein militärisches Statussymbol, schreibt Johannes Voswinkel.

Wer im russischen Fernsehprogramm an diesem Wochenende eine Sondersendung zum Jahrestag der Katastrophe von Fukushima sucht, braucht eine Lupe. Er wird nur einmal, am Sonntag um 23.50 Uhr auf dem Ersten Kanal, fündig. Ein Dokumentarfilm zeigt die Gefahr von Erdbeben und Tsunamis für die Küste im Fernen Osten. Von Atomkraftwerken ist im Trailer des Films keine Rede. Fukushima liegt für viele Russen lange zurück und weit weg. Die Anti-Atomkraft-Bewegung, die nach dem GAU von Tschernobyl entstand und Anfang der neunziger Jahre ihren Zenit erreichte, ist auf Enthusiastengrüppchen zusammengeschmolzen. Eine breite Diskussion über die Sicherheit der Atomkraft gibt es auf den staatskontrollierten Fernsehkanälen nicht. Die Regierung hat kein Interesse daran.

Denn die Atomindustrie ist in Russland Fetisch und Milchkuh in einem. Sie entstand im Ost-West-Konflikt nach dem Zweiten Weltkrieg und galt von Anfang an als militärisches Objekt von strenger Abschirmung. Die Geheimnistuerei prägt den Staatsmonopolisten Rosatom bis heute. Atomraketen sind für Moskau eines der letzten Statussymbole als Großmacht. Zudem geht es um Energie und das Geschäft. Im Inland sollen nach ehrgeizigen Verlautbarungen in den kommenden 18 Jahren bis zu 40 neue Atomkraftwerke gebaut werden. Im Ausland ist die Spaltung des Atoms eine der seltenen Hochtechnologien aus russischer Entwicklung, die bis heute Geld verdienen. Zwar mögen einzelne Reaktortypen einer Sicherheitsrevision unterworfen werden, aber am russischen Gesamtprogramm rüttelt das nicht. Für den deutschen Atomausstieg hat Moskau kein Verständnis: Er gilt Rosatom als zu teuer, zu belastend für die CO2-Bilanz und zu fortschrittsfeindlich.