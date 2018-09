Die Behörden in Mauretanien haben den mit internationalem Haftbefehl gesuchten früheren libyschen Geheimdienstchef Abdullah al-Senussi festgenommen. Senussi sei am Vorabend bei der Ankunft auf dem Flughafen der Hauptstadt Nouakchott festgesetzt worden. Das berichtete die amtliche Nachrichtenagentur des afrikanischen Landes. Er sei aus Casablanca in Marokko gekommen und habe sich mit einem gefälschten Pass aus Mali ausgewiesen.

Der Internationale Gerichtshof in Den Haag sucht Senussi mit Haftbefehl und wirft ihm "indirekte Mittäterschaft" an Morden vor. Er soll 1996 bei der Tötung von mehr als 1.200 Häftlingen in einem Gefängnis in Tripolis beteiligt gewesen sein. Die Festnahme des Anwalts von Angehörigen der Häftlinge war im Februar 2011 Auslöser des Volksaufstands, der den langjährigen Diktator Muammar al-Gaddafi stürzte.

Mauretanien hat die Übereinkunft über den Internationalen Gerichtshof nicht unterzeichnet. Welche Pläne die Regierung mit Senussi hat, war zunächst nicht bekannt.