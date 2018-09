Für die griechischen Sozialisten ist es eine Zeitenwende: Am Sonntag wählten sie Finanzminister Evangelos Venizelos zum neuen Parteichef, die Ära Papandreou ist damit zu Ende. Venizelos kam nach Auszählung von mehr als 25 Prozent der Wahlzettel auf etwa 96 Prozent der Stimmen. Dies berichtete das griechische Fernsehen unter Berufung auf die Wahlkommission. Einen Gegenkandidaten gab es nicht.

"Eine neue Hoffnung ist geboren", sagte Venizelos. Er sei sich bewusst, welche Fehler die Panhellenische Sozialistische Bewegung ( Pasok ) gemacht hätte. "Ich weiß, wie verbittert die Menschen sind." Griechenland könne aber jetzt hoffen, sagte er weiter. Das Land brauche jetzt " Arbeit und Solidarität ", hieß es. Mit der Wahl des Parteichefs sei "das Vertrauen für einen Neustart hergestellt".

An der Urabstimmung haben sich nach ersten Schätzungen mehr als 200.000 Menschen beteiligt. Das sei fast doppelt so viel wie von den Organisatoren erwartet, hieß es aus Parteikreisen.

Die Pasok liegt in den Umfragen bei 9 bis 15 Prozent

Die griechische Presse ging davon aus, dass Venizelos vielleicht sogar schon am Montag von seinem Amt als Finanzminister zurücktreten wird, damit er seine Partei auf den harten Wahlkampf vorbereiten kann. Venizelos hatte diesen Schritt zuvor angekündigt.

Venizelos tritt die Nachfolge des bisherigen Parteichefs und früheren Ministerpräsidenten Giorgos Papandreou an. Papandreou hatte im Januar seinen Abschied von der Parteispitze angekündigt. Umfragen deuteten zuletzt auf ein desaströses Ergebnis bei der vorgezogenen Parlamentswahl hin. Kam die Partei 2009 noch auf 44 Prozent der Stimmen, liegt sie derzeit in Umfragen bei 9 bis 15 Prozent. Die Stimmeneinbußen werden auf den strikten Sparkurs der Regierung zurückgeführt. Die vorgezogene Neuwahl in Griechenland findet Ende April oder Anfang Mai statt.