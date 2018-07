Nach einem Bericht der britischen BBC haben sich Hunderte Politiker und Stammesvertreter bei einem Treffen bei Bengasi für die Teil-Autonomie des Ostens Libyens ausgesprochen. Das Gebiet der historischen Großprovinz Kyrenaika sei über Jahrzehnte vernachlässigt worden. Nun fordern die politischen und die Stammes-Führer der BBC zufolge ein föderales System für die Region, die von der Küstenstadt Sirte bis an die libysch-ägyptische Grenze reicht.

Diese Forderung dürfte zu einem Konflikt mit dem Nationalen Übergangsrat der Rebellen führen, der Libyen seit dem Sturz von Diktator Muammar al-Gaddafi regiert. Im Osten des Landes liegen die größten Ölvorkommen des Landes.

Dem Bericht der BBC zufolge haben die ostlibyschen Führer bereits Scheich Ahmed Subair al-Senussi zum Chef der Region ernannt. Subair war unter Gaddafi langjähriger politischer Gefangener. Er habe trotz der Autonomiebestrebungen die Übergangsregierung in Tripolis anerkannt und ihr auch die außenpolitische Vertretung des Landes zugestanden.

Die Politiker und Stammesvertreter erklärten bei ihrer Versammlung, sie wollten kein Auseinanderbrechen des libyschen Staates provozieren. Ihr Ziel sei es jedoch, ein föderales System zu etablieren, wie etwa in Spanien .

In der östlichen Stadt Tobruk und in der Hauptstadt Tripolis formierte sich allerdings erster Widerstand gegen die Idee. In Tobruk demonstrierten nach Angaben von Augenzeugen bereits am Montagabend mehrere Hundert Menschen gegen das Prinzip des Föderalismus. Auch in Tripolis gab es nach Angaben arabischer Medien kleinere Protestaktionen.

An der Autonomiezeremonie in Bengasi nahmen mehr als 3.000 Menschen teil. In der Region hatte im vergangenen Jahr der Aufstand gegen Gaddafi begonnen, der am 23. Oktober in seiner Heimatstadt Sirte festgenommen und getötet worden war. Der Übergangsrat hatte während des Aufstands gegen Gaddafi seinen Sitz in Bengasi.