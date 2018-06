Verteidigungsminister Thomas de Maizière (CDU) hat sich in Kabul mit seinem afghanischen Amtskollegen Abdul Rahim Wardak und Staatschef Hamid Karsai getroffen. Wichtigster Anlass war die Ankündigung eines Partnerschaftsabkommens, das die politische Zusammenarbeit Deutschlands und Afghanistans nach dem anvisierten Ende des internationalen Kampfeinsatzes 2014 regeln soll. Die Vereinbarung werde alle Felder der Politik erfassen und in naher Zukunft fertiggestellt, sagte de Maizière. Militärische Hilfe etwa bei der Ausbildung afghanischer Soldaten soll nicht Teil des Abkommens sein, sondern im Nato-Verbund geregelt werden.

Um die Abzugspläne hatte es zuvor Diskussionen gegeben, nachdem Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit der Äußerung für Verwirrung gesorgt hatte, man müsse den Zeitplan überdenken. Der Regierungssprecher dementierte ihre Aussagen später. Auch de Maizière versicherte nun, dass die Nato den Zeitplan einhalten werde, nach dem 2014 der internationale Kampfeinsatz enden soll.

Der Besuch des Verteidigungsministers stand zudem unter dem Eindruck des Massakers eines US-Soldaten an Zivilisten in der Nacht zum Sonntag. Der Amokschütze tötete nach afghanischen Regierungsangaben 16 Menschen, darunter neun Kinder. Den Familien sprach de Maizière sein Beileid aus.

Auch Wardak verurteilte den Amoklauf erneut, machte aber deutlich, dass er nicht von einer dauerhaften Belastung des Verhältnisses zu den USA ausgeht. "Ich denke, wir können sicher sein, dass die zuständigen US-Stellen angemessen reagieren und den Verantwortlichen bestrafen werden", sagte er. "Wir müssen weiter voranschreiten."

Es ist de Maizières sechste Reise nach Afghanistan in seiner Zeit als Verteidigungsminister. Erst am Montag vergangener Woche hatte er Bundeswehrsoldaten im Norden des Landes besucht. Von dort flog de Maizière nach Usbekistan und anschließend nach Pakistan, beide Staaten grenzen an Afghanistan.