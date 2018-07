Eigentlich waren US-Präsident Barack Obama und sein russischer Amtskollege Dmitri Medwedew zusammengekommen, um über weitere Abrüstungsschritte zu sprechen – so sah es die Agenda vor, und Obama hatte bereits den Verzicht auf weitere Atomwaffen in Aussicht gestellt . Nun aber überlagern versehentlich bekannt gewordene Äußerungen zur Raketenabwehr über Europa den Sicherheitsgipfel in Südkorea .

In einem persönlichen Gespräch mit Medwedew am Rande der Nukleartagung in Seoul sagte Obama, nach der Präsidentenwahl im November "mehr Flexibilität" bei dem strittigen Thema zu haben. "Das ist meine letzte Wahl", erklärt er Medwedew, danach habe er mehr Freiraum zu regieren. Bis dahin müsse ihm Russlands künftiger Präsident Wladimir Putin "Raum" geben. Die Szene ist von Kameras eingefangen und im Fernsehen zu sehen – und eben auch zu hören, weil die Kameramikrofone der Fernsehjournalisten stets auch Umgebungsgeräusche aufzeichnen.

Die Köpfe der beiden sind zueinander geneigt, das Gespräch wirkt vertraulich. Medwedew macht klar, dass er die Botschaft verstanden habe. "Ich werde Wladimir die Information übermitteln", versprach er in dem von Mikrofonen übertragenen Dialog. Obama könne auf ihn zählen: "Ich bin ganz bei Ihnen." Herzlich-kumpelhaft legen beide die Hände aufeinander, bevor sie sich zurücklehnen und nahezu synchron die Beine übereinanderschlagen.

Nach der Wahl entschiedener auftreten

Obama hofft auf eine Wiederwahl im November. Die Republikaner ermitteln derzeit im Vorwahlkampf, wer ihn herausfordern soll. In einer zweiten Amtszeit, die nach US-Recht auch die letzte wäre, könnte Obama auch im Streit um die Raketenabwehr innenpolitisch entschiedener auftreten, so sein vermutliches Kalkül.

Die Republikaner versuchen nun, die Panne im Wahlkampf auszuschlachten. Führende Vertreter kritisierten bereits, Obama wolle den Russen Zugeständnisse bei der Raketenabwehr machen, die Amerikaner aber bis zu seiner Wiederwahl darüber im Dunkeln lassen. Sein möglicher Herausforderer Mitt Romney nannte die Äußerungen "alarmierend und beunruhigend". Es gebe keinen Spielraum bei Verhandlungen mit den Russen über dieses Thema.

Obamas Wahlkampfsprecher Ben LaBolt warf Romney vor, die Worte des Präsidenten zu verdrehen. In Sachen Außenpolitik habe Romney lediglich "leere Worthülsen" anzubieten, "keine konkreten Pläne zur Verbesserung unserer Sicherheit oder Stärkung unserer Bündnisse", bemängelte er. Obama selbst sagte später in Seoul, seine Aussagen dürften niemanden überraschen, entsprächen sie doch der politischen Realität.

Waffenfähiges Spaltmaterial bei Terroristen?

Die Nato will bis 2020 ein Raketenabwehrsystem in Europa aufbauen, das vom pfälzischen Ramstein aus gesteuert werden soll. Es soll vor allem gegen Angriffe von Staaten wie dem Iran schützen. Moskaus Verlangen nach einer Mitentscheidung beim Einsatz lehnt die Nato bisher ab. Trotzdem hofft das transatlantische Bündnis, das System im Einvernehmen mit Russland aufbauen zu können. Die Nato strebt einen Durchbruch noch vor dem Nato-Gipfel im Mai an.

Die Teilnehmer des Weltgipfels für Atomsicherheit riefen sich gegenseitig zur stärkeren Zusammenarbeit im Kampf gegen möglichen Nuklearterrorismus auf. "Die Sicherheit der Welt hängt von unseren Aktionen ab, die wir unternehmen", sagte Obama bei der Sitzung von Vertretern aus 53 Ländern.

Lehren aus Fukushima

Es bestehe weiter die Gefahr, dass dieses spaltfähige Material in die Hände von Terroristen falle. Südkoreas Präsident Lee Myung Bak warb für eine "fundamentale Lösung" für das Problem. Die Staaten sollten überschüssiges atomwaffenfähiges Nuklearmaterial reduzieren und letztlich beseitigen. Chinas Präsident Hu Jintao forderte, dafür das "internationale Umfeld" zu schaffen.

Nach der Atomkatastrophe im japanischen Fukushima vor einem Jahr sollte bei einer zweiten Sitzung auch über einen besseren Schutz von Kernanlagen diskutiert werden. Deutschland macht sich darüber hinaus neben der Sicherung von waffenfähigem Material für den besseren Schutz aller hoch radioaktiven Strahlenquellen stark. Zum Abschluss der zweitägigen Konferenz ist ein gemeinsames Kommuniqué geplant.