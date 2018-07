Die Regierung fällt – doch nicht! Überrascht nahm die niederländische Öffentlichkeit am Donnerstagmittag die Nachricht aus Den Haag zur Kenntnis. Seit drei Wochen wird dort in der Amtswohnung von Premierminister Mark Rutte verhandelt: über die Einsparung von mindestens 10 Milliarden Euro, um das Haushaltsloch überschaubar zu halten. Am Vortag wurden die Gespräche abgebrochen. Es hieß, sie seien "in einer schwierigen Phase".

Das Wort von einer existenziellen Regierungskrise machte die Runde in Den Haag, die Oppositionsparteien spekulierten schon über das Datum von Neuwahlen. Nun jedoch, so eine knappe Pressemitteilung, sähen die drei beteiligten Parteien "ausreichende Perspektiven, um in der kommenden Zeit eine Vereinbarung zu treffen".

Worin diese Perspektive bestehen soll, bleibt in Ermangelung inhaltlicher Details rätselhaft. Schließlich hat es einen guten Grund, dass allenthalben mit dem Ende der Rechtskoalition unter Duldung der Populisten von der Partij voor de Vrijheid (PVV) gerechnet wurde.

Die marktliberale VVD von Premier Rutte und ihr christdemokratischer Juniorpartner CDA wollen drastische Einschnitte beim Arbeitslosengeld, in Pflege und Rentenwesen sowie den Kündigungsschutz lockern. Die PVV unter Leitung von Geert Wilders ist strikt dagegen, zumal die Regierung bei ihrem Antritt 2010 bereits ein 18 Milliarden Euro schweres Sparpaket verabschiedet hatte. Vor weiteren Kürzungen müsse zunächst die Entwicklungshilfe drastisch beschnitten werden. Letzteres ist wiederum den Christdemokraten ein rotes Tuch, was den Spielraum für besagten Kompromiss erheblich einschränkt.

"Hat Wilders gut geschlafen?"

Eine weitere Forderung der PVV erschwert die Lage noch: Sie will ein Referendum über einen Ausstieg aus der Eurozone. Ausgerechnet am ersten Tag der Verhandlungen hatte Geert Wilders den Report eines euroskeptischen britischen Wirtschaftsforschungsinstituts präsentiert, wonach eine Rückkehr zum Gulden das Land billiger käme.

Im Bewusstsein seiner Schlüsselrolle konnte sich Wilders solche Spielchen erlauben. Die Duldung der PVV bescherte der Regierung Rutte die denkbar knappe Parlamentsmehrheit von einem Sitz. Auch der jüngste Abbruch der Verhandlungen soll darauf zurückgehen, dass Wilders sich eine Nacht Bedenkzeit ausbat. "Hat Wilders gut geschlafen?", titelte die Website des NRC Handelsblad am Donnerstagmorgen und brachte damit die Abhängigkeit, in der sich die Niederlande gegenüber der PVV befinden, auf den Punkt.

Diese Konstellation führte in den anderthalb Jahren seit Antritt der Regierung zu einigen grotesken Szenarien. Weil die europafeindliche PVV jede Hilfszahlung an Griechenland ablehnt, war die Koalition diesbezüglich auf die Unterstützung der Opposition angewiesen. Erst Mitte März verurteilte das EU-Parlament wiederum die Initiative der PVV, auf einer Website Klagen über osteuropäische Arbeitsmigranten zu sammeln. Premierminister Rutte verweigert bis heute jegliche Stellungnahme und betont, es handele sich um einen Vorstoß der PVV und nicht der Regierung.