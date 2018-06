Er saß nicht dabei am riesigen runden Konferenztisch in Seoul . Aber Nordkoreas frisch installierter Herrscher Kim Jong Un war überaus präsent in den Debatten des Gipfels über Atomsicherheit in Südkoreas Hauptstadt am Beginn dieser Woche. Mit seiner Ankündigung, zur Feier des 100. Geburtstags von Großvater Kim Il Sung im April einen Satelliten starten zu wollen, versuchte er, den Gastgebern in Seoul die Show zu stehlen. Denn bei dem geplanten Satellitenstart dürfte es in Wahrheit um den Test einer Langstreckenrakete gehen, die auch mit einem nuklearen Sprengkopf bestückt werden könnte .

Aber die Provokation aus dem Norden verfing nicht. Chinas Präsident Hu Jintao und sein russischer Kollege Dmitri Medwedew mahnten den Jung-Diktator in kühlen Worten, er solle lieber sein Volk anständig ernähren, statt Raketentests vorzubereiten. Dann wandte sich die Konferenz ihrem eigentlichen Thema zu.

US-Präsident Barack Obama hatte vor zwei Jahren zum ersten Gipfel für Atomsicherheit in Washington geladen. Seit 2001 treibt die Amerikaner die Frage um: Was wäre geschehen, wenn die Attentäter vom 11. September eine "schmutzige Bombe" gezündet hätten? Die Gefahr des atomaren Terrorismus zu bannen, ist für Obama wichtiger Teil seiner Abrüstungspolitik geworden. Ohne die Sicherung des weit verbreiteten Nuklearmaterials kann es die "Welt ohne Atomwaffen" nicht geben, für die Obama in seiner großen Prager Rede im April 2009 geworben hat.

Zu tun gibt es genug. Mit dem Plutonium, das weltweit in Atomkraftwerken lagert, könnten mehr als 30.000 Atomsprengköpfe hergestellt werden, schätzt der Nuklearphysiker Frank von Hippel von der Princeton University. Und die 1.400 Tonnen hoch angereicherten Urans auf der Welt würden für weitere 5.000 Atomwaffen reichen.

Die Deutschen wiesen in Seoul darauf hin, dass es nicht allein darum gehen kann, die Bestände an Plutonium und hoch angereichertem Uran zu verringern. Auch Krankenhäuser und Forschungseinrichtungen produzieren radioaktiven Abfall in Hülle und Fülle. Allein in Deutschland gibt es 7.000 hochaktiver Strahlenquellen.