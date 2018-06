Die Europäische Union will die Piraten am Horn von Afrika künftig auch an Land bekämpfen . Schiffe und Munitionslager am Strand sollen aus der Luft angegriffen werden können. Darauf haben sich die Verteidigungsminister der EU-Staaten am Donnerstag in Brüssel grundsätzlich geeinigt. Der offizielle Beschluss soll bei einem Treffen der EU-Außenminister am Freitag in Brüssel fallen.

"Wir wollen die Mission ausdehnen, um an den Rändern auch effektiv die Piraten eindämmen zu können", sagte der Parlamentarische Staatssekretär im Verteidigungsministerium , Christian Schmidt ( CSU ). Deutschland wolle einen Krieg an Land vermeiden, deshalb sei der Einsatz von Bodentruppen ausgeschlossen.

Die Einsätze dürften sich nur auf den Uferbereich beschränken und müssten sich hauptsächlich gegen die Infrastruktur der Seeräuber wenden, sagte Schmidt. Details, wie die Grenzen abgesteckt werden sollen, waren zunächst nicht bekannt.

Bundestag muss zustimmen

Mit dem neuen Mandat müssen der Atalanta-Mission auch Helikopter zur Verfügung gestellt werden. Deutschland beteiligt sich seit Dezember 2008 und ist derzeit mit einer Fregatte sowie etwa 270 Soldaten im Einsatz. Der Bundestag muss der Ausweitung des Mandats zustimmen. Als entsprechende EU-Pläne Ende Dezember erstmals bekannt wurden , hatten Oppositionsvertreter im Bundestag das Vorhaben kritisiert .

Die Atalanta-Mission soll humanitäre Hilfslieferungen des Welternährungsprogramms und zivile Handelsschiffe schützen. Doch trotz des Einsatzes ist die Zahl von Piratenangriffen vor der somalischen Küste, im Indischen Ozean und dem Arabischen Meer weiterhin hoch. Das Seegebiet gilt als das gefährlichste der Welt, allein im vergangenen Jahr gab es dort etwa 230 Piratenangriffe.