Mit einem klaren Erfolg bei den Vorwahlen im US-Bundesstaat Illinois hat Mitt Romney seine Aussichten auf die republikanische Präsidentschaftskandidatur weiter verbessert. Der frühere Gouverneur von Massachusetts schlug seinen schärfsten Rivalen Rick Santorum laut Teilergebnissen mit mehr als zehn Prozentpunkten Vorsprung. Vor Anhängern sprach Romney am Wahlabend von einem "außergewöhnlichen Sieg".

Nach Auszählung von mehr als 70 Prozent der Stimmen kam Romney dem Nachrichtensender CNN zufolge auf 47 Prozent, der erzkonservative Ex-Senator Santorum erhielt 35 Prozent. Der radikalliberale Kongressabgeordnete Ron Paul und der frühere Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Newt Gingrich , waren mit neun beziehungsweise acht Prozent abgeschlagen.

In seiner Siegesrede in Schaumburg nahe Chicago attackierte Romney Präsident Barack Obama , den er für "weniger Jobs und schrumpfende Gehaltsschecks" in dessen Amtszeit verantwortlich machte. Während der Wahl im November werde es um die "wirtschaftliche Freiheit" gehen, die Obama mit einer Ausweitung des Staates angegriffen habe, sagte der frühere Finanzmanager und Multimillionär.

Santorum sieht Romney zu nah an Obamas Positionen

Santorum hielt sich am Wahlabend in Gettysburg in seinem Heimatstaat Pennsylvania auf. Der Ex-Senator betonte, dass er in den konservativen Teilen Illinois mehr Stimmen als Romney geholt habe. Dem Ex-Gouverneur warf er vor, bei vielen Themen in der Vergangenheit zu nah an den Positionen Obamas gelegen zu haben. Nur er könne als Kandidat einen "Kontrast" zu Obama herstellen, sagte Santorum.

Gingrich , der bislang nur in South Carolina und seinem Heimatstaat Georgia gewinnen konnte, warf Romney vor, sich lediglich wegen seiner Finanzkraft in den Vorwahlen durchzusetzen. Um gegen Obama bestehen zu können, bräuchten die Republikaner aber "mächtige Lösungen, die den Präsidenten für sein Scheitern zur Rechenschaft ziehen", erklärte er.

Illinois, der Heimatstaat Obamas, hat insgesamt 69 Delegierte für den Nominierungsparteitag der Republikaner im Spätsommer zu vergeben. Romney liegt nach fast drei Monaten Vorwahl-Marathon bei den Wahlmännerstimmen klar vorne. Um zum Herausforderer von Obama gekürt zu werden, muss ein Bewerber mindestens 1.144 Delegierte hinter sich bringen. Weil alle drei Konkurrenten angekündigt haben, bis zum Schluss im Rennen zu bleiben und Delegiertenstimmen sammeln zu wollen, könnte Romney diese Schwelle aber womöglich verfehlen. In diesem Fall würde die Kandidatur auf dem Parteitag ausgehandelt.

Romney für Wertkonservative zu liberal

Der Ex-Gouverneur hat die Unterstützung des Partei-Establishments und verfügt über eine finanzkräftige Wahlkampforganisation. Insbesondere die wertkonservativen Anhänger der Republikaner sehen Romney aber mit Skepsis, weil dieser bei Reizthemen wie Abtreibung oder Homosexuellen-Rechten früher eher liberale Ansichten vertreten hat. Bei dieser Wählergruppe punktet vor allem Santorum, der sich als Verfechter christlicher Werte präsentiert.

Die nächsten Vorwahlen finden am Samstag im Südstaat Louisiana statt, hier sagten Meinungsforscher zuletzt einen Erfolg Santorums voraus. Anfang April wählen die Republikaner in Wisconsin , Maryland und der Hauptstadt Washington DC. Außerdem stehen in den kommenden Monaten noch Vorwahlen in den bevölkerungsreichen Bundesstaaten New York , Texas und Kalifornien an. Ende August halten die Republikaner in Tampa ihren Nominierungsparteitag ab, der Termin für die Präsidentschaftswahl ist der 6. November.