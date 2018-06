ZEIT ONLINE: Herr Chruschtschow, Wladimir Putin wurde in Russland als neuer, alter Präsident bestätigt. Keine Überraschung, oder?

Sergej Chruschtschow: Nein, das Wahlergebnis bestätigt ungefähr die prozentuale Unterstützung, die Putin in der Bevölkerung genießt. Es ist gut, dass es in Russland jetzt eine wachsende Opposition gibt. Es wäre aber ein Irrtum zu glauben, dass diese Opposition, die außerdem sehr heterogen ist, die Mehrheit verkörpert.

ZEIT ONLINE: In westlichen Medien wie auch in Russland wird Putin Wahlbetrug vorgeworfen.

Chruschtschow: Ich schließe nicht aus, dass bei der Stimmenauszählung einige Vertuschungen stattgefunden haben . In diesem Zusammenhang erinnere ich aber gerne daran, dass die Französische Revolution zwar 1789 stattfand, doch die Konsolidierung der französischen Demokratie erst unter de Gaulle vollzogen wurde. Und wie lange hat es gedauert, bis Deutschland politisch im Westen verankert war?

Sergej Chruschtschow Sergej Chruschtschow, Jahrgang 1935, ist der Sohn des ehemaligen sowjetischen KPdSU-Chefs Nikita Chruschtschow. In der Sowjetunion war er als Ingenieur für Raketenbau tätig. Nach dem Zerfall der UdSSR zog er in die USA. Er ist dort als Politikwissenschaftler tätig und lehrt am Watson Institut für Internationale Studien der Brown University. Seit 1999 besitzt er die US-Staatsbürgerschaft.

ZEIT ONLINE: Das heißt?

Chruschtschow: Der Westen ist etwas ungeduldig mit Russland , einem Land, indem sich lange Zeit keine demokratische Strukturen westlicher Prägung entfalten konnten. Russland wird im Westen noch immer missverstanden.

ZEIT ONLINE: Ist Putin ein Westler, ein Slawophiler oder ein Eurasier? In welche der drei Denkschulen, welche die russische Geschichtsphilosophie prägen, würden Sie seine Politik einordnen?

Chruschtschow: Putin passt in keine dieser Kategorien, zumindest nicht eindeutig. Bisweilen agiert er wie ein Westler. Seine Reformpolitik, die Entmachtung der Oligarchen, aber auch die forcierte Modernisierung der Gesellschaft erinnern entfernt an die Zeit, als der Zar Peter der Große Russland gegenüber dem Westen öffnete. Andererseits erinnern die Verteidigung seines Politikstils gegenüber der Kritik aus dem Westen und seine demonstrative Nähe zur orthodoxen Kirche an die slawophile Geschichtsphilosophie. Das alles wird aber überschattet von einem sowjetischen Stallgeruch, einer nicht unerheblichen Prägung durch seine Zeit beim KGB . Es wäre aber völlig falsch anzunehmen, Putins Politik sei eine verlängerte Form des Sowjetregimes. Davon ist Russland heute Lichtjahre entfernt.

ZEIT ONLINE: Was ist aus Ihrer Sicht die größte Herausforderung für die politische Zukunft Russlands: Der Aufstieg Chinas , die Nato-Osterweiterung der vergangenen Jahre oder der militante Islamismus im Kaukasus ?

Chruschtschow: Ich sehe in keiner der drei genannten Entwicklungen eine elementare Gefahr für Russland, weil es keine globale Supermacht mehr ist. Russland wird natürlich weiter eine wichtige Rolle spielen, zum Beispiel als Bindeglied zwischen der EU und China . Auch die Unruhen im Kaukasus sind bei allem Blutvergießen doch nicht existenzgefährdend für die Einheit Russlands, ebenso wenig der steigende Anteil von Muslimen in der Bevölkerung. Russland war schon immer ein Vielvölkerstaat. Nein, ich bin, was die Zukunft Russlands angeht, relativ optimistisch gestimmt.