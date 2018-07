Inhalt Seite 1 — Assad lässt sich von Annan nicht umstimmen Seite 2 — Katar kritisiert Russland Auf einer Seite lesen

Der syrische Staatschef Baschar al-Assad hält an seinem Kurs fest. Nach monatelangen Kämpfen zwischen Rebellen und Regierungstruppen blieb Assad am Samstag auch gegenüber dem früheren UN-Generalsekretär Kofi Annan hart. Der Staatschef machte im Gespräch mit dem Sondergesandten der Vereinten Nationen und der Arabischen Liga die Opposition für die Lage verantwortlich. "Kein politischer Dialog hat Aussicht auf Erfolg, solange bewaffnete Terroristen für Chaos sorgen", sagte Assad.

Assad sagte der amtlichen Nachrichtenagentur Sana zufolge zu Annan, Syrien unterstütze jeden aufrichtigen Versuch zur Lösung der Krise. Eine politische Lösung sei aber nicht möglich, solange terroristische Gruppen das Land destabilisierten. Annan äußerte sich zunächst nicht über das rund zweistündige Gespräch in Damaskus . Er wollte Assad und die Opposition zu einer sofortigen Waffenruhe und einer friedlichen Beilegung des Machtkampfes drängen. Die Opposition lehnt einen Dialog mit der Regierung ab. Annan wollte vor seiner Abreise aus Damaskus am Sonntag noch mit den Gegnern Assads sprechen.

Zur selben Zeit setzte die Armee ihre Angriffe auf die Rebellen fort. In der syrischen Stadt Idlib im Nordwesten des Landes startete das syrische Militär laut Menschenrechtsaktivisten eine Großoffensive. Den Angaben zufolge wurden mindestens 16 Oppositionelle getötet. Sieben Soldaten und vier Zivilisten seien ebenfalls zu Tode gekommen. Bei Kämpfen in anderen Teilen des Landes sollen 15 weitere Menschen getötet worden sein. In der Provinz Daraa nahe der Grenze zu Jordanien sei das Feuer auf Rebellen eröffnet worden, um deren Flucht ins Nachbarland zu verhindern.

Die Arabische Liga verurteilte unterdessen das Vorgehen der syrischen Armee gegen Oppositionelle in der Stadt Homs als "Massaker". Die Meldungen aus dem wochenlang belagerten Stadtviertel Baba Amro erfüllten den Tatbestand eines Verbrechens gegen die Menschlichkeit, hieß es von den Außenministern der Liga bei einem Treffen in Kairo. In einer gemeinsamen Erklärung forderten die Minister einen sofortigen Rückzug der Regierungstruppen aus der Stadt. Die Verantwortlichen müssten zur Rechenschaft gezogen werden. Humanitäre Hilfe dürfe nicht weiter behindert, Medienvertretern müsse erlaubt werden, die Krisengebiete aufzusuchen.