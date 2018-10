Der UN-Sicherheitsrat hat in der Nacht zum Mittwoch stundenlang um eine sogenannte Präsidentielle Erklärung zu Syrien gerungen. Das Papier soll vor allem dem gemeinsamen Beauftragten von Vereinten Nationen und Arabischer Liga, Kofi Annan , Rückhalt geben. Schließlich einigten sich die Diplomaten, die Abstimmung über eine Erklärung zu verschieben. Frankreichs Vertreter Gérard Araud kündigte an, sein Land werde am Mittwoch einen "neuen Text" vorlegen.

Wenn kein Land mehr Einwände habe, sollte der Sicherheitsrat am Mittwochmorgen (Ortszeit) die Erklärung verabschieden, wie es hieß. Mit diesem Aufschub sollte einigen Botschaftern Zeit gegeben werden, wegen eventueller Zweifel an dem vorliegenden Text ihre Heimatländer zu konsultieren. Russlands Außenminister Sergej Lawrow hatte eingewandt, die Erklärung dürfe nicht die "Form eines Ultimatums" annehmen.

Zuvor hatte Araud "große politische Probleme" bei den Verhandlungen in New York eingeräumt. "Wir werden sehen, ob wir sie lösen können." Der Sondergesandte der Vereinten Nationen und der Arabischen Liga, Kofi Annan , und Liga-Chef Nabil al-Arabi hatten zuvor zu Geschlossenheit im Umgang mit Syrien aufgerufen. Beide hätten bei einem Treffen in Genf die "Bedeutung einer gemeinsamen Botschaft der internationalen Staatengemeinschaft" betont, erklärte ein UN-Sprecher.

Der für die UN-Erklärung von Frankreich eingebrachte Textentwurf droht mit "zusätzlichen Maßnahmen", sollte Damaskus nicht binnen sieben Tagen nach dessen Verabschiedung Annans Friedensplan umsetzen. Woraus diese Maßnahmen bestehen sollen, wird nicht näher erklärt. Annans Sechs-Punkte-Plan sieht unter anderem ein Ende der Gewalt, den Zugang für humanitäre Helfer, die Freilassung von Gefangenen und den Rückzug der Sicherheitskräfte aus Städten der Aufständischen vor.

Im UN-Sicherheitsrat ist es leichter, eine Erklärung zu verabschieden als eine Resolution – sie hat aber auch weniger Gewicht.

Syrische Führung macht "viele Fehler"

Russland hat seine Kritik an der syrischen Führung um Präsident Baschar al-Assad erneuert. Damaskus habe auf die ersten friedlichen Demonstrationen vor einem Jahr "falsch" reagiert, sagte Außenminister Sergej Lawrow dem Rundfunksender Kommersant FM. Trotz ihrer vielen Versprechungen zu Reformen mache die syrische Führung "viele Fehler".

Russland gilt als einer der letzten Verbündeten Syriens. Allerdings gibt es Anzeichen für eine geänderte Haltung. Lawrow signalisierte am Dienstag Unterstützung für eine Erklärung oder eine Resolution des UN-Sicherheitsrats . Damit will der Westen den Druck auf Assad erhöhen. In den vergangenen Monaten hatte Russland zweimal eine Resolution mit seinem Veto verhindert.