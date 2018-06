Die EU-Staaten betrachten Sanktionen gegen Syrien als ihr einziges Druckmittel gegen das Vorgehen der Regierungstruppen von Staatschef Baschar al-Assad. Kein EU-Land halte ein militärisches Eingreifen für einen gangbaren Weg, sagte der dänische Außenminister Villy Sövndal am Samstag nach dem Treffen der EU-Außenminister in Kopenhagen. "Es ist wichtig, den großen Konflikt zu verhindern." Die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton sagte: "Unser Weg ist der zu einer politischen Lösung."

Ashton kündigte eine weitere Verschärfung der Sanktionen gegen Syrien an. Nach einem Dutzend Beschlüssen zu diplomatischen und wirtschaftlichen Restriktionen könnten die EU-Außenminister bei ihrem nächsten Treffen am 23. März neue Maßnahmen beschließen, hieß es von EU-Diplomaten.

Die EU prüfe in Gesprächen mit ihren Partnern, wie der Druck auf Syrien erhöht werden könne, um das Morden zu stoppen , sagte Ashton. "Die Minister haben darum gebeten, zu schauen, was noch mehr getan werden kann." Experten der EU sind den Diplomaten zufolge derzeit damit beschäftigt, Details auszuarbeiten. Im Gespräch ist unter anderem ein Verbot von Passagierflügen nach Damaskus . Auch über Einschränkungen des Schiffsverkehrs werde nachgedacht. Es werde auch ein Verbot für syrische Phosphatexporte geprüft. Die EU versuche, für die davon am stärksten betroffenen Länder Griechenland, Spanien und Portugal Ersatzlieferanten zu finden.

Sövndal sieht Wirksamkeit der Sanktionen

Die EU-Außenminister hatten zuletzt Ende Februar die Sanktionen gegen Syrien verschärft . Sie hatten unter anderem das Vermögen der syrischen Nationalbank eingefroren und den Handel mit Gold, Edelmetallen und Diamanten verboten. Untersagt sind auch Frachtflüge syrischer Fluggesellschaften nach Europa . Bereits zuvor war ein Öl- und Waffenembargo gegen Syrien verhängt worden. Über 100 führende Repräsentanten des Staates dürfen zudem nicht mehr in die EU einreisen, sie kommen auch nicht an ihr Vermögen in Europa heran. Deutschland hatte sich bei der letzten Sanktionsrunde vergeblich für eine Streichung auch von zivilen Flugverbindungen eingesetzt. Dies sei nun wieder in der Diskussion, hieß es am Rande des Treffens.

Der politische Druck über Sanktionen zeige Wirkung, sagte Sövndal. Ein Zeichen dafür sei der Rücktritt des stellvertretenden Ölministers Abdo Hussameldin . Vertreter der Regierung in Damaskus würden bereits darüber nachdenken, ob sie am Ende für die Massaker verantwortlich gemacht werden wollten.