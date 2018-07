Das umstrittene Gefängnis auf dem US-Stützpunkt Bagram in Afghanistan soll binnen sechs Monaten an die afghanischen Behörden übergeben werden. Ein entsprechendes Abkommen unterzeichneten der afghanische Verteidigungsminister Abdul Rahim Wardak und der Oberbefehlshaber der Nato- und US-Truppen in Afghanistan , General John Allen.

Allen sprach bei der Zeremonie in der Hauptstadt Kabul von einem "wichtigen Schritt in den Verhandlungen über eine strategische Partnerschaft". Wardak sagte, mit der schrittweisen Übergabe des Gefängnisses werde eine der Bedingungen für eine langfristige Partnerschaft mit den USA erfüllt, die die Stammesversammlung Loja Dschirga gestellt habe. "Wir sind stolz auf diesen wichtigen Schritt."

Die Übergabe der Gefängnisse ist einer der beiden zentralen Streitpunkte bei der geplanten strategischen Partnerschaft der USA mit Afghanistan nach 2014. Die afghanische Regierung argumentiert, die Haftanstalten müssten als Zeichen der Souveränität des Landes übergeben werden. Experten bezweifeln aber, dass das einheimische Personal in der Lage ist, die Gefängnisse zu führen, in denen zahlreiche Kämpfer der radikalislamischen Taliban sitzen.

Afghanistans Staatschef Hamid Karsai fordert seit Monaten, dass das etwa 60 Kilometer nördlich der Hauptstadt Kabul gelegene und von der US-Armee geführte Gefängnis unter afghanische Kontrolle kommt. Er machte dies zur Voraussetzung für ein Abkommen zwischen beiden Staaten über eine Partnerschaft für die Zeit nach dem Abzug der internationalen Kampftruppen Ende 2014, über das derzeit verhandelt wird. Erst am Donnerstag hatten Karsai und US-Präsident Barack Obama in einer Videokonferenz beraten und betont, die "Partnerschaft" zwischen beiden Ländern weiterführen zu wollen.

Bagram gilt als afghanisches Guantánamo

In dem Gefängnis Bagram hält die US-Armee mutmaßliche Aufständische fest, die bei Militäreinsätzen ergriffen wurden. Das Gefängnis geriet in den vergangenen Jahren immer wieder in die Schlagzeilen, es soll dort mehrfach gewaltsame Übergriffe gegen Häftlinge gegeben haben. In Anlehnung an das umstrittene US-Gefangenenlager auf Kuba war es auch afghanisches Guantánamo genannt worden.

Menschenrechtsaktivisten kritisierten, dass Verdächtige entgegen international gültigen Standards ohne Prozess oder Angaben zum Grund ihrer Festnahme festgehalten würden. Im November 2009 war das Bagram-Gefängnis unter dem Namen Haftanstalt Parwan neu eröffnet worden. Die afghanischen Behörden sprechen aber weiter vom Gefängnis Bagram.

Im Februar hatte es in Afghanistan landesweit gewaltsame Proteste mit etwa 40 Toten gegeben, nachdem bekannt geworden war, dass in Bagram Exemplare des Koran verbrannt worden waren. Nach Angaben von US-Vertretern waren die Korane aus dem Gefängnis in Bagram entfernt worden, weil vermutet worden war, dass Häftlinge die Bücher nutzten, um heimlich zu kommunizieren. Als Reaktion auf die Gewalt hatte Karsai erneut eine schnelle Übergabe von Bagram gefordert: "Je schneller die Übergabe des Gefängnisses erfolgt, desto weniger Probleme und bedauernswerte Vorfälle wird es geben."