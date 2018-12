Nach tagelanger Gewalt ist es Ägypten gelungen, zwischen Israel und Palästinensern im Gazastreifen eine Waffenruhe zu vermitteln. Die Übereinkunft sei seit der Nacht in Kraft, sagte ein an den Gesprächen beteiligter ägyptischer Geheimdienstvertreter. Seinen Worten nach verständigten sich beide Seiten auf ein "umfassendes und gegenseitiges Abkommen" zur Beendigung der jüngsten Gewalt "einschließlich der Tötungen". Ägypten werde dafür sorgen, dass sich beide Seiten daran halten, sagte der Geheimdienstler weiter. Auch ein Sprecher der militanten Palästinenser-Organisation Islamischer Dschihad bestätigte die Vereinbarung.

Die Extremisten wollen sich aber nur an die Waffenruhe halten, "solange die Besatzer (Israel) sich daran halten", warnte der Sprecher. Auch der israelische Minister für Zivilschutz, Matan Wilnai, bestätigte indirekt eine entsprechende Übereinkunft. "Es scheint, diese Runde (der Gewalt) liegt hinter uns", sagte er im israelischen Radio.

Seit Freitag hatten bewaffnete Palästinenser vom Gazastreifen aus etwa 150 Raketen auf israelisches Gebiet abgefeuert. Mindestens eine davon schlug im etwa 40 Kilometer entfernten Ashdod ein, mehr als 50 weitere Geschosse wurden in der Luft zerstört. Im Gegenzug tötete die israelische Armee durch Luftangriffe 25 Palästinenser, mehr als 80 wurden verletzt. Israels Militär gab fünf Verletzte an.

Auslöser der jüngsten Eskalation war die gezielte Tötung des Kommandeurs der militanten Palästinenserorganisation Volkswiderstandskomitee, Zuher al Kesi. Die israelische Armee machte ihn für einen opferreichen Anschlag im vergangenen August verantwortlich und warf ihm die Planung eines weiteren Anschlags "für die kommenden Tage" vor.

Mit großer Sorge hatten Staaten weltweit auf die Eskalation reagiert. Bei einem Treffen in New York forderte das Nahost-Quartett beide Seiten zur Zurückhaltung auf. In einer gemeinsamen Erklärung appellierten die Vertreter von EU , den USA , Russland und der UN zudem an beide Seiten, sich weiter in den seit Monaten stockenden Friedensprozess einzubringen. Es war das erste Treffen der Gruppe seit sechs Monaten. Eine neue Sitzung ist für April in Washington geplant.