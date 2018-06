Im Alter von 96 Jahren ist der erste Präsident des unabhängigen Algerien , Ahmed Ben Bella , gestorben. Unter Berufung auf seine Angehörigen meldete die algerische Nachrichtenagentur APS, Ben Bella sei zu Hause in der Hauptstadt Algier gestorben. Er amtierte von 1962 bis 1965 als Staatsoberhaupt, seit 2007 war er Vorsitzender eines Weisenrats der Afrikanischen Union, der zur Beilegung bewaffneter Konflikte beitragen soll. In diesem Jahr war er zweimal in ein Militärkrankenhaus eingeliefert, aber dann wieder entlassen worden.

Ahmed Ben Bella war einer von neun Schlüsselfiguren, die 1954 das Signal zum Aufstand gegen die Kolonialmacht Frankreich gaben. Er wurde 1916 in Marnia in der Nähe von Oran geboren. 1954 gehörte er zu den Organisatoren des algerischen Aufstands gegen die französische Kolonialmacht und zu den Mitbegründern der Nationalen Befreiungsfront (FNL). Über die FLN nahm er den bewaffneten Kampf gegen die Kolonialmacht Frankreich auf – bis ihn Paris 1956 an Bord eines Flugzeugs festnehmen und inhaftieren ließ.

Als Ben Bella nach mehrjähriger Gefangenschaft in Frankreich ins befreite Algier einzog, wurde er mit Jubel empfangen. Nach Erlangen der Unabhängigkeit im Jahre 1962 war Ben Bella algerischer Staats- und Parteichef. Über die Befreiungsorganisation FLN begründete er eine sozialistisch ausgerichtete Ein-Parteien-Herrschaft. Als Staatspräsident blieb er gerade mal zwei Jahre im Amt. 1965 wurde er von Armeechef Houari Boumedienne gestürzt und inhaftiert, weil er angeblich Verrat an der reinen sozialistischen Lehre begangen hatte. Bis Anfang der achtziger Jahre lebte er unter Hausarrest.

1980 ging Ben Bella ins Exil, lebte drei Jahre bei Paris und später am Genfer See in der Schweiz , nachdem in seiner französischen Wohnung Waffen gefunden worden waren. Danach wurde es lange still um den einstigen Volkshelden. Als er 1990 in seine Heimat zurückkehrte, war die Erinnerung an ihn bereits verblasst. Seitdem hatte er mit Ausnahme eines Ehrenpostens in einem Beratergremium der Afrikanischen Union ( AU ) kein bedeutsames politisches Amt mehr inne. Ben Bella stand nach algerischen Medienberichten jedoch Präsident Abdelaziz Bouteflika nahe.