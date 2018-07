Knapp ein Jahr nach der Tötung des Al-Kaida-Führers Osama bin Laden hat Pakistan seine Familie abgeschoben. Die drei Witwen und etwa zehn Kinder hätten Pakistan am frühen Freitagmorgen (Ortszeit) mit einer Sondermaschine Richtung Saudi-Arabien verlassen, sagte ein Sprecher des Innenministeriums.

Die Frauen kommen aus Saudi-Arabien und dem Jemen . Sie waren zuvor in Pakistan zu 45 Tagen Haft wegen illegalen Aufenthalts in dem Land verurteilt worden. Die Haftstrafe hatten sie bereits zehn Tage vor der Abschiebung verbüßt.

Seit den Terroranschlägen vom 11. September 2001 auf das World Trade Center in New York und das Pentagon in Washington mit fast 3.000 Toten hatten die USA bin Laden gesucht. Fast ein Jahrzehnt konnte er sich verstecken, bis ihn die US-Geheimdienste im pakistanischen Abbottabad aufspürten. Ein Spezialkommando der US-Eliteeinheit Navy Seals hatte das Anwesen in der Nacht zum 2. Mai 2011 gestürmt und den Al-Kaida-Führer erschossen. Seine Familie wurde seither in Pakistan festgehalten.

US-Behörden besorgt über mögliche Anschläge

Die US-Behörden sind vor dem ersten Jahrestag der Tötung bin Ladens am 2. Mai 2011 besonders sensibilisiert. Ihnen lägen aber keine "glaubhaften Informationen" über geplante Terroraktionen vor, sagte ein Sprecher des Weißen Hauses.



Ähnlich hatten sich zuvor auch die Bundespolizei FBI und das Heimatschutzministerium in einem an örtliche Polizeistationen gerichtetes Sicherheitsbulletin geäußert. Darin hieß es laut dem Sender Fox News zugleich, die Behörden seien weiterhin besorgt, dass einzelne Terroristen den Jahrestag nutzen könnten, den Tod bin Ladens zu rächen. US-Präsident Barack Obama traf sich mit seinen Sicherheitsberatern, um die Bedrohungslage zu prüfen.